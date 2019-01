Calciomercato Inter/ Ultime notizie: si complica la pista Tchouameni, piace Zapata ma costa caro!

Il calciomercato dell’Inter punta anche al futuro con gli occhi su diversi calciatori giovani che potrebbero fare la fortuna della squadra di Luciano Spalletti. Tra questi c’è il classe 2000 del Bordeaux Aurelien Tchouameni. Secondo Le10Sport però la squadra nerazzurra si dovrà guardare dalla forte concorrenza di Sampdoria e Torino che stanno osservando da vicino il giovanissimo calciatore dei Girondini. Tchouameni ha fatto il grande salto di qualità in Ligue 1 quest’anno dopo aver dimostrato tutte le sue qualità nella primavera della squadra francese dove è cresciuto. Si tratta di un centrocampista centrale con una fisicità importante, infatti i suoi 185 centimetri possono essere importanti nella gestione delle palle alte. Di origine camerunense il calciatore ha però il passaporto francese e quindi è comunitario, motivo in più per poter chiudere la trattativa in qualsiasi momento.

Calciomercato Inter, ultime notizie: il costo di Zapata è alle stelle, ma i nerazzurri ci puntano forte

La prossima estate potrebbero essere protagoniste le punte nel calciomercato dell’Inter. I nerazzurri non sanno ancora quale sarà il destino di Mauro Icardi, ma sono consapevoli che anche se dovesse restare servirà un altro grande attaccante per puntare a palcoscenici importanti. Tra i tanti nomi di cui si è parlato nelle ultime settimane c’è sicuramente quello di Duvan Zapata il cui prezzo però rischia di schizzare alle stelle. Ieri l’attaccante colombiano ha segnato quattro reti contro il Frosinone agganciando in cima alla lista dei marcatori Cristiano Ronaldo. A TuttoMercatoWeb ha parlato il suo agente Fernando Villarreal che ha affermato: “Duvan Zapata ha sempre segnato in carriera e non mi stupisco di certo oggi. Semplicemente nell’Atalanta sta riuscendo ad esprimere al massimo il suo livello. Zapata ha trovato prima di tutto la sua giusta collocazione in campo grazie a Mister Gasperini. Bergamo è la piazza giusta per fare bene. Si sente apprezzato e lo sta dimostrando con i fatti. Calciomercato? No, all’Atalanta ha trovato la sua collocazione“. E’ una chiusura però temporanea perché probabilmente il calciatore potrebbe cambiare idea di fronte a un’offerta importante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA