Calciomercato Juventus/ Ultime notizie, spunta l’idea Sancho del Dortmund

Il calciomercato della Juventus si arricchisce di un altro nome, quello di Sancho del Borussia Dortmund. Secondo SportBild i bianconeri sarebbero sul calciatore del quale ha parlato il direttore sportivo dei gialloneri Michael Zorc: “I rumors di calciomercato dell’ultimo periodo? Ho poco da dire. Sancho rimarrà sicuramente qui con noi anche nella prossima stagione. Ha grandi qualità ed è una scommessa per il nostro futuro. Rimarrà, non intendiamo privarcene“. Tutto però dipenderà dalla volontà del calciatore e dalle offerte che arriveranno coi bianconeri pronti all’assalto già da subito. Jadon Sancho è un esterno d’attacco classe 2000 che può giocare indifferentemente sulla sinistra come sulla destra. Fa dell’eclettismo la sua qualità principale, senza contare un buon fisico che grazie a 180 centimetri gli permette di essere importante anche sotto porta quando ci sono per esempio calci da fermo. Il Dortmund tentenna, ma la Juventus proverà a fare un tentativo già a gennaio.

Calciomercato Juventus, ultime notizie: Pjaca tra Genoa e Fiorentina

Il calciomercato di gennaio dovrà portare la Juventus a prendere una decisione su Marko Pjaca. L’esterno d’attacco croato è stato prestato in estate alla Fiorentina, dove ha indossato la maglia numero 10 giocando fino a questo momento pochissimo. I bianconeri sono consapevoli che per lui l’arrivo di Luis Muriel, autore di una doppietta nel nuovo debutto in Serie A, chiude ulteriore spazio all’ex Dinamo Zagabria. C’è voglia di far esplodere questo ragazzo anche per far valere l’importante investimento fatto nell’estate del 2016. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com ci sarebbe ancora in ballo il Genoa pronto a prenderlo dopo la cessione di Piatek al Milan. I bianconeri sarebbero davvero molto felici di cederlo in prestito in Liguria, convinti che con Cesare Prandelli possa fare il vero salto di qualità. Pjaca è un attaccante esterno dotato di grande passo che può giocare anche come punta centrale. A Torino aveva giocato una buona stagione prima di un brutto infortunio al ginocchio.

