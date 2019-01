Calciomercato Napoli/ Ultime notizie: Allan al Psg? Prenotati due sostituti

Il calciomercato del Napoli si complica, perché il Paris Saint German non molla la presa per Allan e sembra pronto a mettere sul piatto un’offerta davvero difficile da rifiutare. Questo obbliga gli azzurri a cercare da vicino un calciatore importante per sostituirlo. Secondo SportItalia infatti i campani possano accettare un’offerta tra i 70 e gli 80 milioni di euro, nonostante negli scorsi giorni si parlasse di una richiesta di addirittura 120. In cima alla lista dei desideri rimane Lobotka del Celta Vigo, calciatore sul quale però fino a questo momento si è trovata la ferma opposizione della squadra spagnola non pronta ad accettare il prestito con diritto di riscatto. Il nome nuovo è quello di Alfred Duncan del Sassuolo che sta giocando una grande stagione e che in questo periodo è stato già accostato alla Juventus e al Milan. Duncan sarebbe l’ideale perché riuscirebbe a dare al centrocampo di Carlo Ancelotti sia quantità che qualità.

Calciomercato Napoli, ultime notizie: Lazzari vicino alla firma

Il Napoli sul calciomercato cerca un terzino destro per poter liberare Elseid Hysaj. L’agente del terzino albanese ha dimostrato insofferenza per le tante panchine a cui Carlo Ancelotti ha costretto il suo assistito. Questo ha costretto il Napoli a mettersi alla caccia di un sostituto, prima di avvallarne la cessione. Secondo Calciomercato.com pare che sia vicinissimo alla firma Manuel Lazzari della Spal, una delle sorprese di questa prima parte di stagione. Sul tavolo pare ci siano addirittura venti milioni di euro, una cifra per la quale difficilmente la squadra di Ferrara potrebbe dire di no. Lazzari farebbe un salto di qualità importante, avendo la possibilità di confrontarsi anche con il calcio internazionale in Europa League. Ancelotti avrebbe così a sua disposizione un calciatore duttile e che sicuramente ha voglia di crescere. Sulla destra rimane ovviamente in rosa Malcuit, considerato il titolare dal mister ex Real Madrid, e anche Maksimovic che spesso è stato adattato a destra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA