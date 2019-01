Calciomercato Roma/ Ultime notizie, spunta la pazza idea Zapata per l’attacco

Anche la Roma si è accorta di Duvan Zapata e per questo il calciomercato potrebbe sorridere all’Atalanta pronta a incassare l’estate prossima un assegno importante per liberare il colombiano. L’attaccante ex Sampdoria ha segnato ieri quattro gol contro il Frosinone e si è preso la testa della classifica capocannonieri, condivisa a 14 reti con Fabio Quagliarella e Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it e Calciomercatoweb.it i giallorossi sarebbero seriamente interessati a valutare l’acquisto del calciatore che al momento viene valutato 40 milioni di euro, ma che se dovesse continuare così potrebbe vedere il prezzo lievitare ulteriormente. Zapata è un attaccante di grande spessore fisico, ma nonostante questo è rapido e abile a muoversi anche in profondità. Se con la Sampdoria e l’Udinese giocava spesso in appoggio di un’altra prima punta a Bergamo ha trovato lo spazio per fare la boa centrale e segnare ancora più gol. Attenzione però perché sul calciatore c’è l’interesse anche dell’Inter dell’ex giallorosso Luciano Spalletti.

Calciomercato Roma, ultime notizie: sfuma definitivamente Weigl

Il calciomercato della Roma di gennaio è stato fortemente condizionato dalle precarie condizioni fisiche di Daniele De Rossi. La società ha capito che il capitano potrebbe averne ancora a lungo e sta cercando un centrocampista di spessore internazionale da regalare a Eusebio Di Francesco. Tra i nomi più chiacchierati c’era quello del tedesco del Borussia Dortmund Julian Weigl. Per lui è d’obbligo utilizzare il passato, perché il direttore sportivo dei gialloneri Michael Zorc è stato irremovibile e ha sottolineato, come riportato da Zdf, che: “Weigl non si muove, rimarrà a Dortmund”. I giallorossi puntavano su di lui perché oltre ad avere una buona esperienza europea abbina quantità a qualità. Inoltre Weigl è un profilo che è sicuramente in onda con gli altri acquisti della società capitolina, visto che è un calciatore giovane e di prospettiva che può ancora crescere e che poteva dare un contributo importante per anni. Le alternative al momento sono poche, ma Monchi probabilmente entro la chiusura della sessione di riparazione porterà nella capitale un centrocampista di livello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA