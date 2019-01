KEVIN PRINCE BOATENG AL BARCELLONA/ Calciomercato, trattativa in chiusura col Sassuolo: ex Milan torna in Liga

Kevin-Prince Boateng al Barcellona: no, non è fantacalcio, ma soltanto lo sviluppo di una clamorosa trattativa di mercato che potrebbe chiudersi da qui a pochissime ore. A riportare la notizia è Sky Sport, secondo cui l’accordo tra l’attaccante del Sassuolo e la società blaugrana è vicinissimo. Questione di dettagli che saranno limati tra i club in trattativa e che riporteranno il “Boa” a giocare nuovamente nel campionato spagnolo dopo l’esperienza in Liga con la maglia del Las Palmas. Questa volta, però, Kevin Prince Boateng si trova ad un passo dall’approdo in uno dei club più importanti al mondo: il Barcellona, squadra cui peraltro è legato da bellissimi ricordi in maglia Milan (contro i blaugrana andò a segno in Champions League con quello che resta forse il gol più bello della sua carriera).

BOATENG AL BARCELLONA

Un ottimo avvio di stagione quello di Boateng in maglia Sassuolo: Kevin-Prince rivitalizzato da De Zerbi che lo reinventa centravanti – o falso nueve, se vogliamo iniziare ad adattarci alla moda blaugrana targata Messi – e consente di sfruttarne le qualità tecniche e atletiche in zona gol. Boateng diventa un punto di riferimento per i compagni al Sassuolo in pochissimo tempo: professionalità e abnegazione ne fanno da subito uno dei leader indiscussi del gruppo e dei giocatori più apprezzati dalla tifoseria neroverde. Poi la svolta di mercato, improvvisa e clamorosa: il Barcellona piomba su Boateng, Valverde lo ha individuato come il rinforzo perfetto per il suo attacco. E quando bussa una squadra come il Barca dire di no è praticamente impossibile. Trattativa portata avanti dall’agente Edoardo Crnjar: per Boateng al Barcellona manca pochissimo…

