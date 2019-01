Icardi rinnova con l’Inter?/ Calciomercato, Sante Pellegrini: “Non partirà” (Esclusiva)

Icardi rinnova con l’Inter? Questo è uno dei tormentoni della sessione di calciomercato di gennaio. Le offerte non mancano per Maurito e Wanda Nara, moglie e procuratrice del centravanti dell’Inter sta trattando il rinnovo del contratto del giocatore argentino. Ormai è una telenovela sudamericana che ogni anno si ripete, con la formazione milanese che ogni anno deve pensare a un sostituto per Icardi e nello stesso tempo discutere del suo contratto. Per sapere di più però su tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Sante Pellegrini. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Icardi alla fine partirà?

Credo di no, penso che alla fine possa restare in nerazzurro, dovrebbe essere questa la conclusione di questa situazione di mercato.

E’ solo questione di soldi la sua cessione…

Credo che Wanda Nara, la moglie e procuratrice di Icardi stia facendo bene per migliorare il contratto di Icardi. L’attaccante argentino vale molto ed è giusto che abbia un contratto migliore. Del resto anche l’Inter dovrebbe rendersi conto che potrebbe incassare cento milioni dalla sua cessione ma sarebbe difficile trovare un altro attaccante sul mercato così forte.

Dove potrebbe finire se lasciasse l’Inter?

La Premier League non mi sembra il campionato ideale per Icardi, è un campionato dove un centravanti deve partecipare alle azioni della squadra. Icardi è più ideale per la Liga, con un tipo di calcio più ideale per le sue caratteristiche tecniche.

Cosa gli manca per diventare un centravanti di statura mondiale?

Icardi è così, non è un centravanti completo, che ti fa vincere i campionati, decisivo. E in questo senso dovrebbe fare un salto di qualità. E’ un centravanti che farebbe magari fatica nella Premier il campionato più difficile e competitivo del mondo.

Quindi non lo ritiene in grado di far vincere un Mondiale…

Ormai il calcio è cambiato, non esistono più giocatori che sono capaci di far vincere un Mondiale a una nazionale. Si vince di squadra, è tutto diverso rispetto a un tempo…

(Franco Vittadini)



