Marcelo alla Juventus?/ Calciomercato: “Se mi chiama Cristiano Ronaldo dovete lasciarmi andare”

Marcelo alla Juventus presto potrebbe diventare realtà, magari non nel calciomercato di gennaio ma la prossima estate. In Spagna ne sono certi e stavolta non sembrano essere solo voci, perché pare che lo stesso calciatore abbia sottolineato: “Se faranno un’offerta per me, dovete lasciarmi andare”. SportMediaset rilancia le notizie che arrivano dalla Spagna, evidenziando come la richiesta sia arrivata a Florentino Perez direttamente dal forte terzino carioca. Il club blancos sta vivendo una rivoluzione dopo aver vinto tre Champions League di fila, quattro nelle ultime cinque stagioni. È così che si è deciso di vendere anche i big, per rimpiazzarli con altri. Tutto è iniziato l’estate scorsa quando Cristiano Ronaldo ha lasciato la Spagna per la Juventus e probabilmente molto presto proprio Marcelo potrebbe seguirlo a Torino.

Marcelo alla Juventus? Calciomercato: è Ronaldo la chiave

Cristiano Ronaldo potrebbe essere la chiave per Marcelo alla Juventus. I due sono molto amici e proprio dal momento dell’arrivo del portoghese a Torino sono iniziati i rumors. Marcelo di certo ci ha messo del suo prima seguendo la Juventus su Instagram e poi scrivendo che presto avrebbe giocato nuovamente con Cr7. Queste però sono storie passate, perché da quel momento sono passati sei mesi e il carioca è rimasto a Madrid. Ora però le nuove voci parlano di un calciatore pronto a forzare la mano sul Real pur di lasciarlo partire verso Torino. I bianconeri hanno da poco rinnovato l’ingaggio, con lauto aumento, ad Alex Sandro che comunque è ricercato in Premier League e Liga. Al momento però appare assai improbabile di veder partire Marcelo nella sessione di calciomercato di gennaio, ma l’estate prossima l’affare probabilmente si farà. In Spagna almeno ne sono praticamente certi.

