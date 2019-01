Calciomercato Inter/ Ultime notizie, proposto Adrien Silva dal Leicester

Le ultime ore di calciomercato in casa dell’Inter sono molto calde con il Leicester che avrebbe proposto Adrien Silva. Secondo Sky Sport la società nerazzurra starebbe valutando il calciatore, per mandare a giocare Roberto Gagliardini in prestito, anche se non scalda questo tipo di profilo. L’ex Atalanta è nel mirino della Fiorentina e di sicuro ha bisogno di giocare. Dall’altro lato Adrien Silva è un calciatore praticamente da recuperare, visto che in questa stagione con le foxes ha raccolto appena due presenze. Il portoghese classe 1989 era letteralmente esploso con la maglia dello Sporting Lisbona dopo due anni di prestito tra Maccabi Haifa e Academica. Un crescendo che gli aveva permesso di partecipare alla spedizione in cui il Portogallo aveva vinto l’Europeo. Nel gennaio del 2018 il calciatore era stato acquistato dal Leicester senza riuscire però mai a trovare grande riscontro in campo.

Calciomercato Inter, ultime notizie: c’è la fila per Dalbert

Ci sono novità anche nel calciomercato in uscita per l’Inter in questa sessione di gennaio. A partire potrebbe essere il brasiliano Dalbert Henrique, acquistato nell’estate del 2017 dal Nizza e mai realmente esploso con la maglia nerazzurra sulle spalle. Ora su di lui sembra esserci la fila anche se il club meneghino spera di trattenerlo fino a giugno prossimo. Secondo FcInterNews sul terzino ci sarebbero Marsiglia, Monaco e Sporting Lisbona pronte a mettere sul piatto un’offerta importante. I nerazzurri sarebbero anche pronti a far partire il calciatore, ma al momento sono frenati dai problemi fisici del croato Sime Vrsaljko. Questo induce a non cedere un terzino prima che si riesca a mettere le mani su un altro calciatore in grado di sostituirlo. Proprio per questo la pista Matteo Darmian del Manchester United rimane comunque aperta anche se la Juventus sul laterale della nazionale sembra essere leggermente avanti.

