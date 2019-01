Calciomercato Juventus/ Ultime notizie, si sblocca Ramsey e può arrivare subito!

Il calciomercato della Juventus potrebbe prendere una virata nelle prossime ore con Aaron Ramsey che potrebbe anticipare il suo arrivo a Torino di sei mesi. I bianconeri hanno già acquistato il gallese dell’Arsenal a parametro zero, provando a strapparlo ai Gunners per gennaio senza successo. In Inghilterra però hanno riaperto la possibilità di vedere il suo arrivo in bianconero nella sessione di riparazione. Il The Indipendent ha sottolineato come l’Arsenal stia per acquistare James Rodriguez dal Bayern Monaco e Denis Suarez dal Barcellona entrambi in prestito. Questo porterebbe il club allenato da Unai Emery ad accettare un’offerta di ”solo” 11.5 milioni di euro. I bianconeri dovranno valutare la possibilità di mettere subito a disposizione di Massimiliano Allegri un calciatore che sarebbe molto importante nella cavalcata che porta al Wanda Metropolitano per la finale di Champions League.

Calciomercato Juventus, ultime notizie: Kouamè parla dei bianconeri

Il calciomercato di gennaio potrebbe riservare delle sorprese per la Juventus. La trattativa col Genoa per Christian Kouamé sembrava solo un’azione di disturbo nei confronti del Napoli vicinissimo al calciatore, ma nelle ultime ore la situazione sembra realmente essersi ribaltata. Tra bianconeri e rossoblù si stanno concludendo diversi affari con Stefano Sturaro e Marko Pjaca pronti ad approdare in Liguria e Cristian Romero che potrebbe firmare coi campioni d’Italia per rimanere in prestito sotto la lanterna. Kouamè ha parlato ai microfoni di RMC Sport, sottolineando: “Il mio futuro tra Juventus e Napoli? Non so, ora sono al Genoa. Il mio sogno era di giocare in Serie A e lo sto facendo. Non so ancora cosa accadrà nella prossima stagione. Ora la mia testa è concentrata solo sulla chiusura della stagione a Genova per fare il meglio possibile”. Kouamé è un attaccante esterno rapido e dotato di grande fantasia che vede anche molto bene la porta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA