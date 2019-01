Calciomercato Milan/ Ultime notizie, piace Bergwijn del Psv ma costa molto

Il calciomercato del Milan non si concluderà con l’acquisto di Piatek dal Genoa, sono diversi infatti i calciatori sul taccuino di Leonardo. Tra questi c’è l’esigenza di prendere un’ala di grande rapidità e abile a giocare su entrambe le fasce. A questo identikit risponde Steven Bergwijn del Psv Eindhoven che piace e molto come riporta MilanNews.it. Il calciatore però costa molto visto che gli olandesi per lasciarlo partire ora vogliono ben trenta milioni di euro. Attenzione poi perché sul calciatore classe 1997 c’è anche il forte interesse dell’Inter che da tempo ha avviato i contatti con la società orange. Tanto che i nerazzurri hanno già fissato un incontro con l’entourage del ragazzo che si presenterà con il suo intermediario. Non è da escludere che con il viaggio in Italia questi non si fermino a parlare con la società rossonera. Molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore.

Calciomercato Milan, ultime notizie: tre calciatori in uscita

Il Milan sul calciomercato di gennaio deve lavorare anche allo sfoltimento della rosa. Se le partenze di Gonzalo Higuain e Andrea Bertolacci sono ormai cosa fatta, ci sono in rosa altri tre calciatori che non trovano spazio con Gennaro Gattuso e saranno ceduti. Il punto della situazione l’ha fatto Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24 durante la trasmissione Calciomercato l’originale. Il noto giornalista ha specificato come i contatti siano fitti con il Bologna dell’ex Filippo Inzaghi. Il felsinei vogliono salvarsi e per far questo cercano di andare a mettere le mani su calciatori di livello, piacciono Alen Halilovic e Diego Laxalt e il Milan apre alla trattativa. Inoltre il Frosinone è ormai a un passo dal prendere in prestito il giovane Simic che ha bisogno di fare esperienza anche in Serie A. Questi ultimi giorni della sessione di riparazione saranno sicuramente molto importanti per il futuro del club.

