Calciomercato Napoli/ Ultime notizie, Fornals è l’alternativa se Allan va subito al Psg

Il calciomercato del Napoli si allarga di un nuovo protagonista, fortissimo è l’interesse per il centrocampista Pablo Fornals del Villarreal. Ieri si è parlato addirittura di affare già fatto con gli azzurri che sarebbero intenzionati a prenderlo per sostituire Allan pronto a passare al Paris Saint German. Nella nottata è arrivata la frenata con Alfredo Pedullà che a SportItalia ha spiegato nel dettaglio la trattativa: “Facciamo un po’ di chiarezza su Fornals. Rispettiamo le fonti spagnole, ma da quello che mi risulta la trattativa di calciomercato non è completata. Il Napoli ha fatto dei sondaggi molto forti per scendere al di sotto della clausola rescissoria, ma al momento questo non è possibile. Il Villarreal non vuole cederlo, intanto il calciatore ha molte proposte visto che è un grande talento. Il monitoraggio del Napoli è stato a livello precauzionale nel caso Allan dovesse andare a giocare davvero al Psg. De Laurentiis è a Parigi e intende capire se i francesi rilanciano e se sono interessati anche per giugno“.

Calciomercato Napoli, ultime notizie: interesse concreto per de Paul

L’interesse del Napoli per Rodrigo de Paul è concreto anche se l’affare non si chiuderà probabilmente nella sessione di calciomercato di gennaio. A confermarlo è il vice presidente dell’Udinese Stefano Campoccia che a SportItalia ha evidenziato: “Napoli su di lui? L’argentino è al centro del nostro progetto e ce lo godiamo al momento. Ovviamente essendo una piccola non possiamo trattenere calciatori di questo livello. Siamo certi non andrà via a gennaio. Siamo una vetrina seguita, anche la Juventus è una nostra cliente molto importante. Il Napoli è tra le squadre più attive“. Campoccia si è soffermato anche sulla possibilità di veder partire Allan verso il Paris Saint German: “Non credo che De Laurentiis lo cederà a gennaio, poi magari sarà smentito. Comunque non abbiamo percentuale sulla futura rivendita“. Allan era stato acquistato dagli azzurri proprio dall’Udinese che con una solita intuizione della famiglia Pozzo l’aveva portato in Italia facendolo esplodere definitivamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA