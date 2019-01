Calciomercato Roma/ Ultime notizie, Monchi piomba sul “nuovo Pirlo” Sandro Tonali!

Monchi è pronto a fare un grande colpo di calciomercato per la Roma, sta infatti lavorando per chiudere il colpo Sandro Tonali. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24, durante la trasmissione Calciomercato L’Originale, i giallorossi sarebbero saltati in pole position per prendere quello che viene considerato da molti l’erede di Andrea Pirlo. Il dirigente spagnolo si sarebbe creato una corsia preferenziale nell’affare grazie ad Andrea Marcucci. Il centrocampista della Primavera capitolina si trasferirà a titolo definitivo a Brescia con i giallorossi che verseranno di fatto un acconto per Tonali. Probabile però che la società si riservi una clausola di riacquisto per poter riprendere in futuro il giovane. Cellino valuta il suo centrocampista attorno ai trenta milioni di euro, considerando che è un classe 2000 di grande prospettiva l’affare sarebbe davvero molto interessante.

Calciomercato Roma, ultime notizie: serve l’ok giallorosso per Sanabria al Genoa

La Roma può diventare sul calciomercato ago della bilancia per l’affare Antonio Sanabria al Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che il calciatore paraguaiano sia pronto a tornare in Italia per giocare con la maglia dei rossoblù. L’affare è talmente avanti che si vocifera della possibilità di vedere il calciatore venerdì in Liguria per svolgere le visite mediche. Si parla di un’affare definito in prestito con un diritto di riscatto fissato attorno ai venti milioni di euro. La Roma ha ceduto il calciatore a titolo definito al Betis Siviglia l’estate scorsa, ma può decidere di fermare l’affare in quanto si è riservata oltre al 50% su una prossima rivendita anche un diritto di riacquisto di 11 milioni di euro entro due anni e di 14.5 al termine della terza stagione. Non è da escludere che alzando le cifre l’affare si possa tenere aperto anche con il club rossoblù.

© RIPRODUZIONE RISERVATA