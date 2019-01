DE PAUL ALL’INTER DA LUGLIO/ Calciomercato, c’è l’accordo con l’Udinese: le cifre e i dettagli

L’Inter si muove sul mercato e ipoteca un colpo di primissimo livello per la prossima finestra estiva: Rodrigo De Paul. Il centrocampista offensivo dell’Udinese, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, vestirà il nerazzurro a partire dal prossimo luglio. Da tempo si vociferava di un interessamento dell’Inter per il gioiellino argentino, autore fin qui di una grande stagione con la maglia dei friulani, e proprio nel giorno in cui si fanno sempre più forti i rumours che vogliono Ivan Perisic in uscita (forse già a gennaio) ecco filtrare la notizia di un’intesa raggiunta tra l’Inter e i Pozzo per il pezzo più pregiato della bottega bianconera. L’Inter dunque sembra aver assestato un nuovo colpo di mercato: dopo Godin un altro sudamericano, Rodrigo De Paul.

INTER-DE PAUL: LE CIFRE

Dicevamo che Rodrigo De Paul è il pezzo più pregiato della bottega (storicamente cara) dei Pozzo. Dunque quanto dovrà sborsare l’Inter per assicurarsi le sue prestazioni a partire dalla prossima stagione? Secondo Il Corriere dello Sport, l’Udinese fa una valutazione del giocatore pari a 35 milioni di euro. La società nerazzurra per convincere la società friulana ha garantito una base di 28-30 milioni di euro, cui si aggiungeranno con ogni probabilità dei bonus legati al rendimento del giocatore e agli obiettivi di squadra raggiunti dall’Inter, più eventuali contropartite tecniche. Di questi dettagli, però, si parlerà approfonditamente in estate, quando si tratterà di formalizzare l’intesa. Quel che conta, scrive Il Corriere dello Sport, è che tra Udinese e Inter ci sono gli accordi. Un’accelerata decisa, quella impressa dai nerazzurri, finalizzata a sbaragliare la concorrenza sull’argentino, che resterà fino a fine stagione all’Udinese per aiutarla a raggiungere la salvezza, ed evitare l’asta.

