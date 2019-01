Giampaolo lascia la Sampdoria?/ Calciomercato, Dianda: “Rimarrà a Genova, ma…” (Esclusiva)

Giampaolo lascerà la Sampdoria l’anno prossimo? Il calciomercato ci parla di un allenatore sempre giampaovicino alle big del calcio italiano, Milan, Juventus, Napoli. Marco Giampaolo anche questa stagione sta guidando nel modo migliore la Sampdoria. Una Sampdoria con ambizioni europee con un tecnico che forse meriterebbe la sua chance per allenare una grande del calcio italiano. Magari qualche esperienza all’estero in qualche club che va per la maggiore. Resta da vedere quale sarà il futuro del tecnico blucerchiato la prossima annata calcistica. Per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Leonardo Dianda. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Giampaolo ancora alla Sampdoria la prossima stagione?

Credo che possa essere così. Del resto non ci dovrebbero essere quei cambiamenti tali da portare il tecnico blucerchiato a fare quel salto di qualità tanto importante nella sua carriera.

Non potrebbe finire quindi in qualche big…

Le panchine principali sono occupate, poi dipenderà da come andrà la stagione. Se se ne andasse Allegri, o Di Francesco, ma queste sono solo supposizioni… Penso invece che ci sia un rapporto importante tra Lotito e Simone Inzaghi e alla Lazio non cambierà niente!

In quali altri club potrebbe andare, la Fiorentina ad esempio…

La Fiorentina è una squadra di fascia medio – alta, Pioli sta facendo bene ed è amato dai tifosi. E’ difficile essere amati dai tifosi in una piazza come Firenze… No non credo che Giampaolo possa finire a Firenze. Né all’Atalanta dove c’è Gasperini.

E qualche esperienza all’estero?

Giampaolo potrebbe andare solo in un club importante se no penso che preferisca rimanere in Italia!

Cosa gli manca per diventare un allenatore di grande nome?

E’ bravo, è già stato vicino a Juventus, Milan, Napoli in passato. Probabilmente ha un carattere molto forte, preferisce essere un comandante. Nelle grandi squadre devi sempre mediare con lo spogliatoio. Questo alla fine potrebbe essere un problema per Giampaolo…

(Franco Vittadini)



