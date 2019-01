Piatek al Milan/ Ultime notizie calciomercato: stamattina visite mediche, poi firma il contratto

Krzysztof Piatek è un giocatore del Milan. Sono in corso le visite mediche per l’attaccante polacco ormai ex Genoa, atto come sempre necessario per l’acquisto di un calciatore, poi potremo definitivamente dire che Piatek è il nuovo attaccante del Milan, fatto sul quale comunque non ci sono più dubbi. L’accordo tra le due società è stato trovato ieri in serata: il Milan verserà al Genoa 35 milioni di euro più bonus. Un piccolo sconto rispetto alla richiesta iniziale di 40 milioni da parte del Genoa, in cambio però i rossoneri pagheranno tutto e subito, in un’unica soluzione e senza contropartite tecniche. La giornata di ieri, come previsto, è stata dunque decisiva per trovare l’accordo e dunque stamattina è il momento delle visite mediche, cominciate alle ore 9.00 presso la clinica La Madonnina di Milano, dal momento che piatte già ieri sera è arrivato nel capoluogo lombardo. Quando saranno state espletate tutte le formalità, arriverà anche l’annuncio ufficiale di Piatek nuovo centravanti del Milan.

PIATEK AL MILAN: IL GIORNO DELLA FIRMA

L’attaccante polacco dunque dopo le visite mediche firmerà il contratto quinquennale che lo legherà al Milan con stipendio da 2 milioni di euro a stagione più bonus, cinque volte di più rispetto a quanto Piatek prendeva al Genoa, dove d’altronde era arrivato appena la scorsa estate come un giovane di belle speranze per il quale era difficile immaginare un rendimento così positivo, caratterizzato da 13 gol in campionato più altri sei in Coppa Italia. Quanto alle cifre, il Milan deve fare un sacrificio nell’immediato, ma è anche vero che alla lunga Gonzalo Higuain sarebbe costato di più, soprattutto a causa dello stipendio da circa 9 milioni di euro l’anno, per cui anche la Uefa ha dato il proprio assenso all’operazione per un club sotto la lente d’ingrandimento del Fair Play finanziario. Insomma, non resta altro da fare se non attendere l’annuncio ufficiale, ma non ci sono più dubbi sull’affare.

