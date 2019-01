Calciomercato Inter/ Ultime notizie, Cedric Soares pronto a rimpiazzare Sime Vrsaljko

Il calciomercato dell’Inter potrebbe improvvisamente accendersi su un terzino. Secondo quanto riportato da Calciomercato L’Originale su Sky Sport 24 pare che non convinca Sime Vrsaljko soprattutto per i tanti problemi fisici avuti in questa prima parte di stagione. Il croato è in prestito dall’Atletico Madrid e potrebbe essere rispedito ai colchoneros. C’è già il nome del sostituto, piace infatti il classe 1991 del Southampton Cedric Soares. Il portoghese è un calciatore di sicura affidabilità che potrebbe regalare a Luciano Spalletti un’alternativa in più in difesa. Sempre secondo Sky Sport pare che i contatti con i Saints siano in un fase decisamente avanzata. L’intenzione della squadra nerazzurra è quella di provare a chiudere l’affare già nelle prossime 48 ore. La giornata di oggi potrebbe essere già decisiva per capire se l’affare si potrà chiudere così celermente oppure se si dovrà aspettare l’estate prossima per completare il tutto.

Calciomercato Inter, ultime notizie: Perisic può partire a gennaio

Ivan Perisic potrebbe essere presto protagonista del calciomercato dell’Inter. Il croato è ormai diventato un vero e proprio bersaglio della tifoseria nerazzurra che non tollera le prestazioni di questa ultima stagione. Perisic infatti è spesso avulso alla manovra e totalmente assente in fase realizzativa, pagando forse anche un Mondiale che è stato vissuto dall’inizio alla fine da protagonista. Secondo il Corriere della Sera il calciatore potrebbe già partire nella sessione di riparazione se qualcuno si presenterà dal club meneghino con 40 milioni di euro. Al momento il Manchester United, che l’aveva cercato con insistenza, pare essersi defilato. I Red Devils infatti stanno per chiudere la trattativa di rinnovo con Anthony Martial. Rimangono invece piste praticabili sia l’Arsenal che il Bayern Monaco. I nerazzurri intanto si sono tutelati su un’eventuale partenza, visto che è stato ormai trovato l’accordo per l’acquisto di Rodrigo de Paul dall’Udinese.

