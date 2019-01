Calciomercato Juventus/ Ultime notizie, il Real Madrid mette 105 milioni sul piatto per Dybala

Il Real Madrid fa sul serio sul calciomercato per Paulo Dybala della Juventus calciatore cercato anche dalle due squadre di Manchester. Secondo quanto riportato dal Sun la società madrilena sarebbe pronta a mettere sul piatto 105 milioni di euro per provare a convincere i bianconeri a cedere subito la Joya. Difficile pensare che la società campione d’Italia possa decidere di cedere il calciatore subito anche perché c’è poco tempo per sostituirlo. Attenzione però perché i blancos hanno le armi per convincere la squadra di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è da sempre grande estimatore di Mariano Isco ormai ai ferri corti con Ernesto Valverde e perfetto per il 4-3-1-2 bianconero. In più c’è quel Marcelo che di recente avrebbe puntato i piedi pur di andare a Torino. Manca poco alla chiusura del calciomercato di gennaio e le sorprese sono dietro l’angolo e chissà che tra Torino e Madrid non si possa realizzare un clamoroso scambio.

Calciomercato Juventus, ultime notizie: Benatia in rotta con Allegri? Pronte le alternative

Medhi Benatia potrebbe essere uno degli affari in uscita del calciomercato di gennaio della Juventus. Secondo SportItalia il difensore marocchino, ora fermo ai box per infortunio, avrebbe fatto sapere di non sentirsi più parte integrante del progetto bianconero. L’anno scorso Benatia era titolare al fianco di Giorgio Chiellini, quest’anno col ritorno di Leonardo Bonucci però sta giocando davvero molto poco. Sull’ex Bayern Monaco e Roma ci sarebbero il Fulham e l’Al-Ittihad pronte a mettere sul piatto un’offerta importante. I bianconeri però si devono cautelare viste anche le condizioni fisiche precarie di Andrea Barzagli. Qualora dovesse partire Benatia a Torino potrebbe dunque arrivare un difensore importante. Alla società piace molto Christiansen del Chelsea anche se i blues sarebbero più felici di cedere Cahill. L’altro nome è quello di Savic dell’Atletico Madrid prossimo avversario in Champions League. Quest’ultimo ha un contratto in scadenza nel giugno 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA