Calciomercato Milan/ Ultime notizie, rossoneri ancora vigili su Ferreira Carrasco

Il Milan sul calciomercato di gennaio rimane vigile sul nome di Yannick Ferreira Carrasco. Gli ultimi aggiornamenti sull’affare li ha dati Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport durante la trasmissione Calciomercato L’Originale. Questi ha specificato: “Il nome di Ferreira Carrasco rimane in piedi con tutte le difficoltà del caso. Il club cinese per lui vuole tanti soldi, il giocatore poi non vuole rinunciare a quello che guadagna in Cina. I contatti vanno avanti. Nelle prossime 48 ore si avrà un quadro più chiaro sulla situazione“. L’esterno d’attacco belga è ancora giovane e potrebbe essere sicuramente una freccia utile all’arco di Gennaro Ivan Gattuso. I suoi assist poi sarebbero perfetti per sfruttare il tempismo e la fisicità al centro dell’area di rigore del neo acquisto Piatek. L’affare rimane difficile anche se gli ultimi giorni della sessione di riparazione potrebbero nascondere delle sorprese.

Calciomercato Milan, Ultime notizie: Groeneveld può arrivare in prestito

Il Milan sul calciomercato cerca un esterno d’attacco dopo aver concluso l’affare che ha portato in rossonero Piatek per sostituire Higuain. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di SportItalia, pare che i rossoneri siano ancora in corsa per l’acquisto in prestito di Groeneveld se non si riuscisse ad arrivare a Yannick Ferreira Carrasco in cima alla lista dei desideri. Attenzione anche al nome di Bergwijin sul quale però c’è il forte interesse dei cugini dell’Inter. Capitolo centrocampista ci porta a ragionare su possibili affari con il Sassuolo. L’arrivo di Stefano Sensi è praticamente impossibile, rimangono invece margini di manovra per puntare Alfred Duncan calciatore però dalle caratteristiche totalmente diverse e fin troppo simili a Bakayoko e Kessié.

© RIPRODUZIONE RISERVATA