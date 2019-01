Calciomercato Napoli/ Ultime notizie: Allan non si allena, vola al Psg?

Il calciomercato del Napoli rischia di arricchirsi di una pagina che non farebbe di certo felici i suoi tifosi. Il centrocampista brasiliano Allan sembra sempre più vicino al passaggio al Paris Saint German tanto che ieri non si sarebbe nemmeno allenato con la maglia della squadra azzurra come riporta SportItalia. L’agente del ragazzo è ancora a Napoli e questo potrebbe voler dire anche che si sta muovendo proprio per la cessione del suo assistito. Centrocampista dotati di un ottimo passo ha saputo fare la differenza negli anni in Campania sia per quantità che per qualità. Se Carlo Ancelotti dovesse perdere un pezzo così pregiato la società sarebbe costretta a rimpiazzarlo subito anche se il calciomercato e’ giunto agli sgoccioli e la società azzurra sta trovando opposizioni per le alternative, vedi Lobotka. L’offera che potrebbe arrivare da Parigi però obbligherebbe la società a cedere il ragazzo anche per motivi puramente di bilancio.

Calciomercato Napoli, ultime notizie: Hamsik ha deciso il suo futuro

Il nome di Marek Hamsik è stato fin troppo tra i protagonisti del calciomercato del Napoli. Il calciatore pare aver già deciso il suo futuro, prossimo ad annunciare a tutti cosa farà nella prossima stagione. Il suo agente ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24.it, spiegando: “I presupposti per chiudere la carriera a Napoli ci sono da dodici anni. Marek Hamsik ha fatto la scelta di rimanere qui, se non accadono miracoli le cose resteranno così”. Il procuratore del centrocampista slovacco ha parlato anche delle condizioni del calciatore, reduce da un fastidioso infortunio: “Hamsik si è allenato e sta bene. Dovrebbe rientrare visto che l’ecografia ha dimostrato che la gamba sta bene. La salute è una cosa fondamentale. Sicuramente ce la farà per la prossima gara contro il Milan. Se va tutto bene sarà a disposizione, poi sarà Carlo Ancelotti a decidere se schierarlo dal primo minuto o meno”.

