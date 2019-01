Calciomercato Roma/ Ultime notizie: Barrios può arrivare subito dal Boca Juniors

La Roma è pronta a mettere a segno il vero colpo di calciomercato della sessione di riparazione di gennaio. Secondo quanto riportato da Tycsports.com ci sarebbe l’offerta per il colombiano del Boca Juniors, Wilmar Barrios. Il classe 1993 arriverebbe in prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni di euro che corrispondono alla clausola rescissoria del calciatore. Barrios è un centrocampista centrale classe 1993 che sa interpretare diversi ruoli, può infatti giocare anche da terzino destro all’occorrenza. Rapido e dotato di una grande progressione è stato acquistato dal Boca nell’estate del 2016 quando gli argentini andarono a pescarlo nel Deportes Tollima. Sarebbe sicuramente un acquisto importante per rinforzare un centrocampo che al momento sta vivendo qualche difficoltà di troppo per i problemi fisici di Daniele De Rossi e alle prestazioni al di sotto delle aspettative di Steven Nzonzi.

Calciomercato Roma, ultime notizie: no del Toro per Meité

La Roma sta cercando un centrocampista con determinate caratteristiche sul calciomercato di gennaio. I continui problemi fisici di Daniele De Rossi e le prestazioni negative di Steven Nzonzi obbligano la società a cercare un calciatore che possa dare peso al reparto. Tra i calciatori più cercati c’è sicuramente Soualiho Meité del Torino, che è arrivato in Italia quest’anno dimostrando di essere assolutamente all’altezza della situazione. I giallorossi avrebbero presentato ai granata di Urbano Cairo un’offerta da 15 milioni di euro. Il club proprietario del cartellino però non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire almeno nella sessione di riparazione. Se ne potrebbe riparlare l’estate prossima quando il Toro spera di poter ampiamente monetizzare dall’eventuale cessione di Meité. Per l’immediato la società però sarà obbligata a guardare altrove con William Barrios che al momento sembra essere l’opportunità più accreditata.

