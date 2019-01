Gagliardini al Torino?/ Calciomercato, Pirozzi: “Meglio ai granata che alla Fiorentina” (Esclusiva)

Roberto Gagliardini al Torino? Potrebbe essere reale l’ipotesi che il trasferimento del centrocampista dell’Inter possa attuarsi veramente nel calciomercato di gennaio. Il Toro infatti sembra interessato a Gagliardini, da capire le scelte di Spalletti a proposito. Mentre l’Inter potrebbe lasciare anche andare il giocatore verso la Fiorentina in cambio di un’opzione per Federico Chiesa. Insomma tante situazioni di mercato ancora da capire fino in fondo. Per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Vito Pirozzi. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Gagliardini potrebbe partire?

Vedremo, anche se in effetti la possibilità c’è. Se fosse per me non lo lascerei andare via dall’Inter. E’ sempre meglio puntare sui giovani e Gagliardini tra l’altro è uno dei migliori calciatori italiani.

Il Torino pronto ad acquistarlo?

Difficile che questa cosa possa realizzarsi, non so se questa trattativa di mercato possa concludersi. Magari Gagliardini potrebbe andare in prestito al Torino.

Quanto servirebbe alla formazione granata?

Molto perchè un giocatore del suo valore, del suo livello tecnico aiuterebbe tanto la formazione granata. Darebbe qualità al centrocampo della squadra di Mazzarri.

Anche la Fiorentina suo prossima squadra, l’Inter strapperebbe un’opzione per Federico Chiesa…

Queste poi sono trattative di mercato. Diciamo che sarebbe meglio darlo al Torino che alla Fiorentina per l’Inter. La squadra gigliata di valore medio alto potrebbe dare più fastidio in prospettiva a quella nerazzurra con la presenza di Chiesa e Simeone.

Il suo giudizio tecnico su Gagliardini.

E’ un centrocampista di notevole valore, molto importante in questo reparto dell’Inter. Speriamo che in futuro possa ancora migliorare le sue qualità tecniche.

(Franco Vittadini)



