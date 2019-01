Allan al Psg?/ Calciomercato, Ancelotti: “Resta a Napoli, ma voleva andare in Francia”

La telenovela Allan al Psg sembra essersi risolta in favore del Napoli e il brasiliano non dovrebbe muoversi nel calciomercato di gennaio. La conferma è arrivata anche da Carletto Ancelotti che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan. Ha spiegato: “L’unica cosa certa è che rimarrà con noi, per fortuna. E’ un calciatore fondamentale, lo è sempre stato e lo sarà ancora di più. Non figura tra i convocati di domani perché la sua è stata una settimana travagliata. Si è allenato poco e quindi preferiamo tenerlo qui per allenarsi in vista della gara di martedì”. Il calciatore era molto allettato dall’offerta del club transalpino, sia per prestigio che per l’ingaggio, ma alla fine rimarrà in azzurro. Il Psg infatti non ha soddisfatto le richieste della squadra campana, anche se appare logico che se ne riparlerà in estate. Carlo Ancelotti si è sbilanciato quindi appare impossibile una cessione nella sessione di riparazione.

Allan al Psg? Calciomercato: Carlo Alvino svela i retroscena

Carlo Alvino ha rivelato i retroscena del mancato trasferimento di Allan al Psg che avrebbe stravolto il calciomercato del Napoli. Il giornalista di Tv Luna ha specificato: “Siamo arrivati alla fine della trattativa. È stato anticipato di un giorno l’ultimatum del club azzurro. Il Paris Saint German non riesce ad arrivare a quanto richiesto dal Napoli che ha valutato da sempre il brasiliano 100 milioni. Una trattativa serrata con il Napoli in posizione dominante a dettare le condizioni e che piuttosto che dichiarare incedibile lo ha valutato molto. La cifra non ha spaventato i francesi, ma è impossibile da raggiungere senza incorrere in sanzioni per il fairplay finanziario“. Il centrocampista brasiliano dunque rimarrà in Campania almeno fino alla fine della stagione quando sarà possibile rivalutare la possibilità di vederlo partire magari verso un’altra meta.

