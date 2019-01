Caceres alla Juventus?/ Calciomercato, accordo con la Lazio: ironia su Twitter per i “problemi” alla guida

Martin Caceres torna alla Juventus: è lui il rinforzo per la difesa che perderà Medhi Benatia. La società bianconera ha già trovato l’accordo con la Lazio sulla base di 600mila euro, quindi la firma del difensore uruguaiano è attesa nelle prossime ore. Nel frattempo la Juventus chiuderà la trattativa con l’Al Duhail, club del Qatar, per la cessione del difensore marocchino. Benatia vuole cambiare squadra per giocare con maggiore continuità e tra le offerte ricevute quella più convincente è quella appunti dell’Al Duhail, che è pronto a garantirgli più di 4 milioni di euro a stagione. Alla Juventus invece per il cartellino andranno 8 milioni di euro più 6 di bonus. Sono ore di attesa, dunque, per Caceres. Dopo il via libera della Lazio, il difensore sudamericano è all’aeroporto di Fiumicino. Sta aspettando il contratto che la Juventus gli invierà via mail e poi prenderà il primo volo per Torino. A tal proposito, su Twitter i tifosi hanno reagito con ironia alla notizia: «Torna in aereo vero?», scrivono riferendosi agli incidenti automobilistici che ha avuto negli ultimi anni il calciatore.

CACERES ALLA JUVENTUS? ADDIO ALLA LAZIO PER IL TERZO RITORNO

L’idea della Juventus, per rimpiazzare Medhi Benatia, è prendere un difensore di esperienza, già pronto per affrontare la Serie A. Martin Caceres sembrava diretto verso il Vissel Kobe, club giapponese, ma la chiamata della Juventus ha interrotto questa trattativa. E dunque si prepara a tornare al club di Torino, dove nelle prossime ore sosterrà le visite mediche. La Lazio si accontenterà di un indennizzo di 600mila euro. E allora non c’è due senza tre per Caceres. Non sarebbe il primo ritorno alla Juventus. Il difensore approdò al club bianconero nel 2009 e vi disputò una sola stagione, poi nel 2012 tornò a Torino e ci restò per ben quattro anni. Tre anni dopo dunque Caceres è pronto a vestire nuovamente la maglia della Juventus per continuare la sua carriera in Italia. La sua esperienza sarà necessaria quando Massimiliano Allegri dovrà ricorrere a lui in campionato per far trovare pronti i difensori titolari per le sfide di Champions League.

