Calciomercato Inter/ Ultime notizie: Godin ha già effettuato le visite mediche!

Si continua a parlare di Diego Godin per il calciomercato dell’Inter. Le ultime novità arrivano da Calciomercato – L’originale su Sky Sport 24 dove viene svelato che il difensore uruguaiano dell’Atletico Madrid avrebbe già svolto le visite mediche con la squadra nerazzurra. Una cosa avvenuta in gran segreto nei giorni scorsi per evitare un fuggi fuggi di notizie e magari il malcontento dei colchoneros attesi tra poco meno di un mese dall’ottavo di finale di Champions League contro la Juventus. L’ufficialità dell’arrivo all’Inter per giugno a parametro zero arriverà sicuramente nelle prossime settimane. Al momento si parla di un contratto biennale con opzione per il terzo. Si parla inoltre di un ingaggio da 4.5 milioni di euro che potrebbe coi bonus salire a 6. Con Joao Miranda prossimo alla partenza il reparto arretrato della squadra di Luciano Spalletti acquisirebbe un calciatore di grandissimo spessore internazionale. Ovviamente la speranza dei tifosi è che di fronte a questo grande acquisto non venga ceduto Milan Skriniar centrale slovacco considerato tra i più forti del mondo nel suo ruolo.

Calciomercato Inter, ultime notizie: ecco Cedric a fargli spazio Dalbert e Vrsaljko

L’Inter è scatenata sul calciomercato e oggi potrebbe annunciare l’acquisto di Cedric Soares dal Southampton. Secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbe tutto fatto per il prestito oneroso a 500mila euro con un riscatto fissato attorno agli 11 milioni di euro. Si deve decidere intanto chi gli farà spazio in rosa. Sime Vrsaljko non convince per via dei troppi problemi fisici, ma dovrebbe rimanere a Milano fino a giungo per poi tornare a fine prestito all’Atletico Madrid senza che i meneghini esercitino il diritto di riscatto. Chi invece sembra destinato a partire subito è il brasiliano Henrique Dalbert. FcInterNews evidenzia come il suo agente sia al momento a Oporto anche se al momento non ha ricevuto nessuna comunicazione di un’imminente cessione del calciatore. Dalbert piace moltissimo all’Olympique Marsiglia che sarebbe pronto a presentare un’offerta congrua al club allenato da Luciano Spalletti. Sempre sulle corsie invece sono al momento confermati Kwadwo Asamoah e Danilo D’Ambrosio che si dovranno comunque conquistare una maglia per la prossima stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA