Calciomercato Juventus/ Ultime notizie: Benatia all’Al Duhail, per sostituirlo clamoroso ritorno di Caceres?

La Juventus è costretta a muoversi sul calciomercato in difesa per l’improvvisa volontà di Medhi Benatia di lasciare Torino. Il calciatore marocchino è ormai a un passo dal passaggio al club del Qatar Al Duhail. L’offerta di 10 milioni di euro a titolo definitivo sembra aver convinto i bianconeri con l’inserimento del Monaco che di fatto sarebbe andato a vuoto. C’è stato un summit tra l’agente di Benatia e Fabio Paratici che avrebbe portato la trattativa verso la chiusura definitiva dell’avventura dell’ex Roma a Torino. I bianconeri si trovano così costretti a prendere un difensore centrale, considerando anche le condizioni fisiche incerte di Andrea Barzagli. Secondo TuttoMercatoWeb sarebbe stato richiesto in prestito al Chelsea Christensen, ricevendo però un secco rifiuto soprattutto per la formula. Mentre i bianconeri sondano altri nomi internazionali come quelli di Ivanovic e Savic intanto hanno bloccato una vecchia conoscenza, Martin Caceres. Per El Pelado sarebbe il terzo ritorno a Torino dopo le avventure con Verona e Lazio non proprio esaltanti.

Calciomercato Juventus, ultime notizie: riflessione su Audero

Il calciomercato della Juventus porta forzatamente a fare delle riflessioni precise su Emil Audero. L’ex portiere della Primavera dopo una stagione in prestito al Venezia in Serie B ha fatto il salto di qualità e alla Sampdoria sta dimostrando di essere all’altezza. Secondo TuttoJuve sono in corso dei ragionamenti sul suo futuro. I bianconeri infatti non hanno voglia di perdere il giovane estremo difensore, ma sono comunque coperti con Perin e Szczesny. Ci sono voci di una possibile cessione in Inghilterra per una cifra di 20 milioni di euro, con 4 che andrebbero ai blucerchiati per la valorizzazione. La situazione è ancora tutta da definire, ma non è da escludere che i bianconeri trovino un club in grado di accettare anche una clausola per un futuro riacquisto. Molto poi dipenderà anche dalla volontà del calciatore stesso. Al momento la situazione è bloccata, ma la Juventus sta riflettendo conscia di avere un grande portiere per il futuro per le mani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA