Calciomercato Milan/ Ultime notizie: dopo Piatek arriva anche Abanda dal Monaco

Il Milan ha messo a segno un altro colpo di calciomercato dopo l’acquisto di Piatek. È arrivato ieri sera a Milano Leroy Abanda terzino del Monaco che ha postato nelle storie di Instagram il suo arrivo nel capoluogo lombardo. Nato nel giugno del 2000 è un calciatore considerato in patria come il possibile erede di Patrice Evra. Originario del Camerun ma col passaporto francese è un terzino di spinta che può giocare anche a centrocampo. Col Monaco U19 si è messo in mostra in questa Uefa Youth League con due gol e tre assist. I rossoneri dovrebbero farlo giocare fino alla fine della stagione in Primavera con la possibilità di farlo valutare da Gennaro Gattuso, che lo potrebbe anche convocare in prima squadra. L’anno prossimo poi si deciderà se promuoverlo oppure con più probabilità di mandarlo a giocare in prestito dove potrebbe aumentare il suo rendimento giocando con continuità.

Calciomercato Milan, ultime notizie: Antonio Donnarumma non parte più

In questa sessione di calciomercato per il Milan si era parlato della cessione di Antonio Donnarumma. Il terzo portiere rossonero, fratello di Gigio, era a un passo dalla partenza verso l’Olympiakos, ma è stato trattenuto dalla società rossonera. Gianluca Di Marzio ha parlato proprio di lui durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport 24 spiegando come l’infortunio di Pepe Reina abbia convinto i rossoneri a fermarsi sulla sua cessione. Il calciomercato chiude il 31 gennaio prossimo, quindi non è da escludere che se il piccolo problema dello spagnolo sia rientrato si possa procedere alla cessione. Antonio Donnarumma spinge per la cessione, visto che sarebbe davvero felice di tornare a giocare da titolare visto che a Milano è chiuso praticamente da due mostri sacri. Al momento la società però non si fida di andare a giocare una partita importante come quella contro il Napoli di sabato con il giovanissimo Plizzari in panchina da far panchina a Gigio. Staremo a vedere le evoluzioni dei prossimi giorni.

