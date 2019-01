Calciomercato Napoli/ Ultime notizie: Allan al Psg, ma c’è un particolare che può far saltare tutto!

Allan al Paris Saint German potrebbe essere l’affare di calciomercato in uscita del Napoli. Il centrocampista brasiliano infatti considera il passaggio alla squadra transalpina quello della vita come riporta SportItalia. Alfredo Pedullà ha svelato che tra i motivi ci sarebbe non solo il prestigio della squadra, ma anche il fatto che guadagnerebbe di fatto il triplo di quanto percepisce ora in azzurro. Aurelio De Laurentiis vuole una cifra non inferiore ai 90 milioni di euro, questo per il club allenato da Tuchel non dovrebbe essere un problema. Oggi può essere la giornata chiave per chiudere tutto, anche se ci potrebbe essere un particolare in grado di bloccare tutto. Simone Rovera ha parlato a RMC Sport, evidenziando: “Sapevo che il Psg non poteva spendere più di 40 milioni di euro a gennaio e già ha speso moltissimo per prendere Leandro Paredes. Ora dopo l’infortunio di Marco Verratti stanno cercando giocatori in prestito. Il club francese vive in un regime di controllo da parte dell’Uefa, complicato dunque fare una trattativa del genere ora“.

Calciomercato Napoli, ultime notizie: il sostituto di Allan arriva dalla Francia

Il calciomercato del Napoli potrebbe obbligare Aurelio De Laurentiis ad un acquisto importante. Il club azzurro sarebbe essere costretto a prendere un centrocampista in caso di cessione di Allan al Paris Saint German. Secondo quanto riportato da Le10Sports pare che la società azzurra abbia messo gli occhi su un altro brasiliano, Thiago Mendes del Lille. Questi è nato a Sao Luis nel marzo del 1992 e il suo ruolo naturale è quello di mediano proprio come l’ex Udinese. Il calciatore è arrivato in Europa nell’estate del 2017 acquistato dal Sao Paulo. I brasiliani lo avevano pescato due anni prima dal Goias. Sicuramente è un calciatore molto simile per caratteristiche ad Allan, rapido e tosto può portare fisicità al centrocampo. La sua caratura internazionale è decisamente diversa visto che arrivato a quasi 27 anni ancora non è riuscito a conquistare nemmeno una volta la maglia della nazionale brasiliana. Gli azzurri però riuscirebbero a fare un bel colpo dal punto di vista economico tra uscite e entrate considerando i soldi incassati per Allan.

