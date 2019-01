Calciomercato Roma/ Ultime notizie: i giallorossi tornano a cercare André Gomes

Il calciomercato della Roma torna a far parlare di una vecchia conoscenza, André Gomes dell’Everton. Il calciatore si è rilanciato in Premier League dopo due anni complicati con la maglia del Barcellona. Cercato in passato dalla Juventus secondo Calciomercato.com potrebbe molto presto scatenare un derby tra Roma e Lazio. Il portoghese è un centrocampista dotato di interessanti tempi di gioco, abile a muoversi negli spazi e anche bravo sottoporta. Si tratta di un ragazzo poi ancora abbastanza giovane visto che è un classe 1993. Dopo aver giocato in Portogallo, Spagna e Inghilterra potrebbe fare un’altra interessante esperienza in Italia. La Roma deve continuare a ricostruire il suo centrocampo che dopo le cessioni di Radja Nainggola e Kevin Strootman ha beneficiato dell’arrivo di calciatori giovani e di grande talento come Nicolò Zaniolo, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini. Rimane comunque necessario rinforzare la squadra in quando a fisicità per le difficoltà incontrate fino a questo momento da Steven Nzonzi e per le approssimative condizioni di Daniele De Rossi.

Calciomercato Roma, ultime notizie: la Spal punta Luca Pellegrini e Defrel

La Spal punta in casa Roma per il suo calciomercato. Sono due i calciatori che piacciono molto e secondo quanto riportato da Alessandro Austini durante La Signora in Giallorosso su TeleRoma 56 pare che nel mirino siano finiti il giovane Luca Pellegrini e Gregoire Defrel. La Spal è stata nella capitale con il direttore sportivo Davide Vagnati e il segretario sportivo Andrea Bernardelli che hanno incontrato nella capitale delegati della società capitolina. Il terzino sinistro classe 1999 potrebbe andare a fare esperienza alla Spal, ritagliandosi magari un ruolo da protagonista dopo aver esordito nella capitale tra i professionisti. Diverso è il discorso di Gregoire Defrel che era partito molto bene in prestito alla Sampdoria, ma che poi è stato chiuso dall’esplosione di Fabio Quagliarella ora in cima alla lista della classifica capocannonieri insieme a Cristiano Ronaldo e Duvan Zapata. I giallorossi potrebbero anche decidere dunque di chiedere ai blucerchiati l’interruzione del prestito per poi girare il calciatore alla Spal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA