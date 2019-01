De Paul all’Inter?/ Calciomercato, Campi: “Se ne riparlerà a luglio” (Esclusiva)

Rodrigo De Paul all’Inter? Il calciomercato ci potrebbe regalare questo colpo già a breve. Il centrocampista dell’Udinese potrebbe essere già un giocatore della formazione nerazzurra. Sembra infatti già definito il trasferimento del giocatore argentino verso l’Inter. De Paul passerebbe alla squadra allenata da Luciano Spalletti a luglio e sarebbe un rinforzo importante verso traguardi altrettanto importanti. Ma è tutto così, Rodrigo De Paul sarà veramente uno dei punti di forza dell’Inter. Per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Andrea Campi. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

De Paul verso l’addio all’Udinese?

No, non mi sembra assolutamente cosa fatta, non è così scontato che De Paul lasci

veramente l’Udinese.

Quindi l’ Inter non sarà il suo prossimo club?

Anche questa è una cosa non corrispondente alla realtà. De Paul potrebbe finire in un top club. Ormai ha la qualità tecnica per aspirare a tutto questo. Non è detto però che finisca veramente all’Inter.

Trasferimento che non si chiuderà quindi a gennaio?

Questa finestra di mercato non mi sembra quella giusta, se ne parlerà a luglio, il momento più ideale per chiudere questa operazione di mercato.

Quanto servirebbe De Paul alla formazione nerazzurra?

Adesso non è proprio il momento ideale per inserire De Paul nella squadra di Spalletti. Prima bisognerà aspettare la cessione di Perisic, di qualche giocatore della formazione nerazzurra. Nella finestra di mercato estiva quando sarà più chiaro l’organigramma della squadra milanese si potrà scegliere il modo adeguato in cui inserire il calciatore argentino nell’Inter.

Il suo giudizio tecnico sul giocatore argentino.

E’ bravo, sta proprio dimostrando di ambire sempre più a club che vanno per la maggiore. Mi sembra ormai pronto per giocare in qualche top club mondiale.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA