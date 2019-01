Calciomercato Inter/ Ultime notizie: idea Carrasco se parte Candreva

L’Inter sta valutando diverse possibilità sul calciomercato di gennaio e tra queste ne spunta una molto interessante, Yannick Ferreira Carrasco. Secondo Sky Sport i nerazzurri sarebbero sul portoghese, pronti ad accelerare nel caso dovesse partire Antonio Candreva considerato da diverso tempo cedibile. Si scatena dunque un derby contro il Milan che ormai da diverso tempo è sulle tracce del calciatore del Dalian Yifang in Cina. Ferreira Carrasco ha preso questa decisione singolare di andare a giocare in un campionato minore ancora da giovane, è infatti appena un classe 1993. Ora ha voglia di tornare in Europa nel calcio che conta, ma nonostante questo non ha nessuna intenzione di rinunciare al lauto stipendio che percepisce in oriente. Chissà se la società nerazzurra si dimostrerà pronta ad accontentarlo. Di certo se non partirà nessuno l’affare diventa assai improbabile anche per questioni puramente numeriche.

Calciomercato Inter, ultime notizie: il Torino torna su Candreva

L’Inter riflette anche sul calciomercato in uscita con Antonio Candreva che potrebbe partire. Il Torino lo segue con attenzione e potrebbe presto provare l’affondo. I nerazzurri dal canto loro sono disposti a trattare anche perché l’ex Lazio non viene considerato da Luciano Spalletti un elemento importante, tanto che gli preferisce sempre Matteo Politano e Keita Baldé Diao. Per i granata si tratta di un ritorno di fiamma, perché avevano messo nel mirino il calciatore della nazionale italiana già all’inizio della sessione di calciomercato di gennaio senza però in quel momento provare l’affondo. Domenica pomeriggio la squadra nerazzurra sarà proprio ospite del Torino per la seconda giornata di ritorno di Serie A e a quel punto potrebbe essere il momento giusto per provare un approccio e valutare con attenzione la cessione del calciatore, seguendo dei parametri che facciano comodo ad entrambe le parti.

