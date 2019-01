Calciomercato Juventus/ Ultime notizie, oggi Caceres sarà ufficiale!

La Juventus ha stupito tutti sul calciomercato andando a cedere Medhi Benatia e rimpiazzandolo prontamente con l’ex Martin Caceres. Massimo Pavan di TuttoJuve ha evidenziato come oggi alle 11.00 sarà il momento delle visite mediche per il difensore uruguaiano che arriverà per 600mila euro dalla Lazio. Firmerà un contratto di sei mesi con opzione per il rinnovo come fa sapere Alfredo Pedullà esperto di calciomercato di SportItalia. Sicuramente si tratta di un’operazione particolare perché i bianconeri, che ambiscono alla Champions League, vanno ad acquistare un calciatore che negli ultimi due anni ha giocato davvero molto poco. Caceres però conosce bene l’ambiente, visto che ha già vissuto due esperienze in bianconero. Tutti ricordano poi, anche scaramanticamente, come a grande sorpresa fu acquistato nel gennaio del 2012 e poi i bianconeri riuscirono a vincere un titolo che mancava da fin troppo tempo. Che possa accadere la stessa cosa con la Champions League?

Calciomercato Juventus, ultime notizie: Marcelino blocca Garay

La Juventus sta vivendo un momento particolare sul calciomercato, sorpresa dalla volontà ferma di Medhi Benatia di partire. L’acquisto di Martin Caceres è arrivato per questioni puramente numeriche, ma non è da escludere che possa aggiungersi a lui anche un difensore di caratura internazionale. A patto però di riuscire a fare un affare conveniente dal punto di vista economico. Tra i nomi fatti negli ultimi giorni c’è anche quello di Ezequiel Garay incontrato quest’anno nella doppia sfida di Champions League contro il Valencia. Marcelino ha parlato in conferenza stampa, sottolineando la ferma volontà di trattenere il forte centrale: “Non penso ad altre situazioni che possano prevedere una soluzione diversa dalla permanenza di Ezequiel Garay al Valencia almeno fino al 30 giugno prossimo“. Il centrale ha un contratto con gli spagnoli fino al giugno del 2020, non sarà dunque facile farlo partire nella sessione di calciomercato di gennaio.

