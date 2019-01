Calciomercato Milan/ Ultime notizie: Denis Suarez del Barcellona è stato a un passo, ma…

Il calciomercato del Milan poteva regalare un colpo davvero incredibile che però non si è realizzato per alcuni particolari. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di SportItalia, sul suo portale pare che Denis Suarez del Barcellona sia stato davvero a un passo. L’operazione era nata sottotraccia e aveva portato i rossoneri a trattare il prestito oneroso con un diritto di riscatto molto alto. Sarebbero però sorte all’improvviso delle difficoltà non facili da gestire per quanto riguarda le commissioni sull’ingaggio del calciatore. Al momento su di lui sembra essere balzato in vantaggio l’Arsenal che sta cercando di tutelarsi, alla ricerca di un vero sostituto per Aaron Ramsey ormai sposo promesso della Juventus di Massimiliano Allegri. I rossoneri invece in mezzo al campo sembrano essere piuttosto bloccati e non hanno evidenziato quel calciatore che possa portare quantità e qualità chiesto da Gennaro Ivan Gattuso per sostituire l’infortunato Lucas Biglia.

Calciomercato Milan, ultime notizie: ecco Nicolaos Michelis

Il calciomercato di gennaio 2019 del Milan sta regalando molte sorprese anche sui giovani. Dopo gli acquisti ormai realizzati dai Abanda e Djalo si starebbe per chiudere un’altra trattativa. Sky Sport sottolinea come il club abbia in pugno Nicolaos Michelis dei greci dell‘Asteras Tripolis. Si tratta di un centrocampista difensivo classe 2001 di cui si parla molto bene e che è stato osservato da diversi club in giro per l’Europa. La strategia del Milan sarebbe quello di aggregarlo alla Primavera per poi mandarlo a giocare nella prossima stagione magari in Serie B prima di fargli assaggiare la massima categoria. Il giovane potrebbe diventare un mediano di grandissima qualità e i rossoneri sono intenzionati a investirci perché sperano poi nel futuro di poter ritrovarsi un piccolo gioiellino in casa. La trattativa si potrebbe definire nei prossimi giorni, sembra davvero manchino solo dei piccoli dettagli per chiudere l’affare.

