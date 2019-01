Calciomercato Napoli/ Ultime notizie: proposto Saint-Maximin, gli azzurri ci pensano

Il calciomercato di gennaio è fatto spesso di occasioni e questo il Napoli lo sa bene. Per questo potrebbe arrivare a sorpresa un calciatore già cercato in passato ma per il quale non si è mai fatto sul serio, Allan Saint-Maximin. L’esterno offensivo del Nizza è stato offerto agli azzurri secondo GonfiaLaRete.com. Pare che Cristiano Giuntoli stia pensando se poter approfondire la situazione di un calciatore che comunque costa molto. Al momento infatti il Nizza lo valuta attorno ai trenta milioni di euro, mentre il suo ingaggio si attesta attorno ai due milioni a stagione. Sicuramente si tratta di un calciatore molto interessante che potrebbe dare a Carletto Ancelotti la possibilità di far rifiatare lo spagnolo José Maria Callejon. Al momento però l’affare si può chiudere solo in prestito oneroso con un diritto di riscatto importante. Starà alla squadra francese valutare se potrà lasciar partire il calciatore a queste condizioni.

Calciomercato Napoli, ultime notizie: Stoccarta sulle tracce di Younes

Il calciomercato di gennaio potrebbe servire al Napoli anche a cedere qualche giocatore che trova poco spazio. Tra questi c’è sicuramente Amin Younes, acquistato l’estate scorsa e in difficoltà negli schemi di Carlo Ancelotti. Il tedesco classe 1993 ha accumulato fino a questo momento appena 25 minuti tra campionato e Coppa Italia e non ha intenzione di rimanere ancora a Napoli a scaldare la panchina. Sono diversi i club che si sono interessati a lui con in cima alla lista lo Stoccarda, pronto a presentare molto presto un’offerta interessante. Almeno così si diceva perché la società tedesca ha ufficialmente frenato, smentendo l’affare. Questa però potrebbe essere anche una pre-tattica per sperare che gli azzurri possano abbassare le sue pretese. Di certo il calciatore ha bisogno di giocare e a Napoli difficilmente troverà spazio anche nella seconda parte della stagione quando gli azzurri alzeranno l’attenzione verso i loro obiettivi.

