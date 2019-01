Calciomercato Roma/ Ultime notizie: Ziyech chiude la porta in faccia ai giallorossi

Il calciomercato della Roma va avanti tra alti e bassi alla ricerca di un calciatore che possa fare la differenza sulla trequarti. I giallorossi hanno avuto un ritorno di fiamma per Hakim Ziyech dell’Ajax, calciatore messo nel mirino diverse volte e poi abbandonato ripetutamente. Il ragazzo ha deciso di raccontare le sue impressioni a Fox Sports dove ha spiegato in maniera concreta: “La Roma è nuovamente interessata a me? Potevano pensarci l’estate scorsa allora. Non sono arrabbiato, ma questa stagione è diversa dalla scorsa e sto facendo meglio qui. L’unica cosa a cui sto pensando in questo momento è a finire la stagione al meglio con la maglia dell’Ajax”. Il calciatore ha voglia dunque di non interrompere una crescita proporzionale di questa annata, perché intanto sa che la grande chiamata arriverà l’estate prossima. La Roma se vuole chiudere un affare subito dovrà dunque guardare altrove.

Calciomercato Roma, ultime notizie: preso Persson

Monchi continua la sua politica sul calciomercato anche alla Roma e punta dunque giovani che possano fare la differenza. È stato ufficializzato l’acquisto dell’attaccante svedese classe 2003, Joel Voelkerling Persson. Questi arriva a titolo definitivo dal Trelleborgs dopo essersi allenato per alcune settimane in prova a Trigoria. Si tratta di un calciatore di grande prospettiva che su di sé aveva attirato l’attenzione di numerosi club in giro per l’Europa. I giallorossi hanno deciso per lui un approccio molto morbido visto che si tratta comunque di un ragazzo che deve compiere ancora sedici anni. Al momento verrà aggregato alla Primavera di Alberto De Rossi, dove potrebbe giocare anche nella prossima stagione. A quel punto se il suo percorso di maturazione sarà completato allora il calciatore sarà ceduto in prestito magari in Serie B. I tifosi sono davvero molto interessati al ragazzo e sperano di poterlo ammirare con continuità nella loro squadra giovanile.

