Mertens lascia il Napoli?/ Calciomercato, De Notaris: “È molto probabile” (Esclusiva)

Mertens lascerà Napoli? Un addio di cui si parla da tempo, a fine stagione potrebbe accadere davvero. Lui uno dei punti di forza degli azzurri in questi anni sembra destinato verso altri club, probabilmente altre nazioni nella sessione di calciomercato della prossima estate. Una cosa che non dovrà lasciare però il Napoli impreparato, che dovrà cercare un suo sostituto ideale, un giocatore che sappia mantenere quel rendimento di Mertens in queste stagioni. E il club partenopeo sta sodando il mercato per assicurarsi un grande calciatore, magari giovane come preferisce da sempre il presidente Aurelio De Laurentiis. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Ernesto De Notaris. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Pensa che Mertens possa lasciare il Napoli a giugno?

Credo che questa cosa sia molto probabile, l’attaccante belga dovrebbe andarsene a fine stagione. Dovrebbe succedere così!

Lo ritiene ancora utile per il gioco della squadra di Ancelotti?

No, perché Mertens ha dato tanto al Napoli e questo non si discute ma non credo che sia più utile al gioco degli azzurri.

Quanto pesa il dualismo con Milik?

Milik e Mertens hanno ruoli diversi in campo, non è questo il problema, è che Mertens non riesce a dare più un contributo importante alla formazione di Ancelotti.

Dove potrebbe andare?

Mertens in fondo ha ancora diversi anni di calcio davanti, non si può considerare finito. Ha ancora mercato, magari la Liga, magari l’Atletico Madrid potrebbeo essere ideali per lui. La Liga è un campionato ideale per un giocatore come Mertens. Servono attaccanti brevilinei, veloci, in grado di saltare l’uomo, l’attaccante belga andrebbe bene in Spagna!

Con chi potrebbe sostituirlo il Napoli?

Se il Napoli riuscirà a cedere Koulibaly, Allan, potrebbe acquistare Hirwing Lozano, giocatore del Psv Eindhoven. Il calciatore messicano è un’ala molto talentuosa, molto forte, che potrebbe veramente servire al Napoli. Sarebbe il giocatore ideale per sostituire Mertens, un giocatore veramente forte da inserire nella formazione di Ancelotti.

(Franco Vittadini)



