Zapata all’Inter?/ Calciomercato, Miele: “L’affare si farà, ma a giugno” (Esclusiva)

Zapata all’Inter? In questi giorni di calciomercato si parla molto di questa possibilità. L’attaccante sta guidando l’Atalanta verso il sogno Champions. Secondo radiomercato l’attaccante nerazzurro potrebbe finire in uno di questi due club, Milan e Inter, che si stanno sfidando per portarlo via da Bergamo. L’Atalanta però resisterà alle offerte provenienti dalle due squadre e questa trattativa di mercato si farà a giugno? Per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Mario Miele. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Pensa che Zapata possa lasciare l’Atalanta?

Credo se questa operazione di mercato si chiuderà sarà la finestra di giugno quella più probabile per la partenza di Zapata dall’Atalanta.

Quindi operazione realizzabile a gennaio?

No escludo gennaio, Zapata non lascerà l’Atalanta a gennaio. Non vedo una sua partenza adesso.

E’ un derby tra Milan e Inter….

Zapata non mi sembra l’attaccante giusto per le due squadre, non ha il profilo giusto per andare a giocare in club così importanti. In questi anni non ha fatto grandi cose, non lo vedo ideale né per Milan, né per Inter.

In quali alte squadre potrebbe finire l’attaccante colombiano?

Zapata potrebbe restare a Bergamo, magari tornare alla Sampdoria, andare alla Fiorentina. E’ il tipo di squadre dove potrebbe giocare. Potrebbe andare anche a giocare all’estero.

Il suo giudizio tecnico su Zapata.

E’ un centravanti d’area, forte di testa, che si sa disimpegnare bene davanti alla porta. Un buon centravanti, ma non un attaccante eccezionale.

(Franco Vittadini)



