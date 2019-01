Calciomercato Inter/ Ultime notizie, Herrera secondo colpo a costo zero dopo Godin?

Sul calciomercato dell’Inter irrompe da protagonista Beppe Marotta arrivato a Milano da poco tempo e pronto a portare alcune delle sue idee in società. Come quella di andare a pescare giocatori importanti a parametro zero come faceva alla Juventus. Dopo l’acquisto di Diego Godin si potrebbe ovviare a un altro colpo importante gratis. L’obiettivo è il centrocampista classe 1990 del Porto Herrera, giocatore di grande spessore e che migliorerebbe ulteriormente dal punto di vista internazionale lo spessore della squadra a disposizione di Luciano Spalletti. Secondo Calciomercato.com sarebbe lo stesso calciatore a spingere per diventare un calciatore della squadra meneghina, tanto da mettere da parte al momento offerte importanti come quella del Watford. I nerazzurri devono capire però come giocheranno nella prossima stagione, anche perché Herrera è abituato a giocare in un centrocampo a tre e davvero molto raramente l’abbiamo visto schierato in un reparto a due in sostegno di tre trequartisti. A Milano si riflette e i nomi fatti fanno sognare i tifosi.

Calciomercato Inter, ultime notizie: spunta l’Arsenal per Perisic

L’Inter potrebbe anche effettuare un colpo in uscita sul calciomercato di gennaio. In questi ultimi giorni di trattative starebbe diventando decisamente caldo il nome di Ivan Perisic che ha palesato di non essere più contento in nerazzurro. Una cosa che si può capire tranquillamente guardando le sue prestazioni di certo non all’altezza dei suoi tempi migliori. I nerazzurri per cederlo chiedono una cifra importante e al momento soprattutto il Manchester United, che lo segue da molto tempo, si sarebbe tirata indietro. Secondo la BBC però sarebbe piombata sull’ex Wolfsburg l’Arsena di Unai Emery che avrebbe bisogno di un calciatore rapido da affiancare a Alexis Sanchez e Pierre Emerick Aubameyang. Il club inglese è pronto a proporre ai nerazzurri un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Il club allenato da Luciano Spalletti ne vorrebbe almeno 40, ma non è da escludere che di fronte a questa offerta si possa anche decidere di chiudere un occhio per facilitare poi un colpo in entrata nello stesso ruolo.

