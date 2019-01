Calciomercato Juventus/ Ultime notizie, ecco perché è stato scelto Caceres per sostituire Benatia

Martin Caceres è il colpo della Juventus sul calciomercato di gennaio. Le perplessità di parte della stampa sono riassunte però in un semplice concetto che fa capire perché la scelta è caduta proprio sull’uruguaiano. Anche se spesso fuori forma e troppe volte fermo ai box per infortunio secondo TuttoJuve la scelta sia stata dovuta soprattutto dal fatto che El Pelado conosce alla perfezione l’ambiente. Serviva un calciatore per sostituire numericamente Medhi Benatia, partito verso il Qatar, e così si è deciso di puntare su un ragazzo che è costato pochissimo e che sa alla perfezione come giocare sia con Giorgio Chiellini che con Leonardo Bonucci. Le tre alternative vagliate precedentemente sono state Skrtel, Bruno Alves ed Ezequiel Garay che però richiedevano un investimento più importante. In estate sicuramente arriverà un altro difensore centrale di livello, considerando anche che Andrea Barzagli con ogni probabilità metterà fine alla sua carriera.

Calciomercato Juventus, ultime notizie: si avvicina Trincao

La Juventus punta anche al calciomercato del futuro, con Trincao che rimane sempre nel mirino. Dal Portogallo sono sicuri che la Juventus sia pronta a chiudere l’affare, respingendo l’assalto di disturbo del Napoli e dell’Inter. Il calciatore del Braga viene considerato un elemento importante per il futuro e in grado di fare molto presto il salto di qualità. Il classe 1999 viene visto da molti come il possibile erede di Cristiano Ronaldo e può giocare in qualsiasi posizione dell’attacco proprio come Cr7. Possibile che dietro l’insistenza dei bianconeri ci sia proprio il consiglio del calciatore più forte del mondo che da connazionale lo conosce molto bene e lo ha incrociato in nazionale quando questi era impegnato con le giovanili e lui con la nazionale maggiore. Sembrano esserci comunque tutte le dinamiche per far sì che molto presto si chiuda l’affare anche se non è da escludere che il Braga possa giocare al rialzo conscio di avere un gioiello tra le mani.

