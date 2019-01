Calciomercato Milan/ Ultime notizie: difficile arrivare a Bergwijn, c’è anche il Bayern Monaco

Per il Milan la pista di calciomercato che porta a Steven Bergwijn si complica irrimediabilmente. Secondo quanto riportato da Voetbal International pare infatti che sul forte laterale del Psv Eindhoven ci sia anche il Bayern Monaco oltre a Liverpool e Manchester United. I bavaresi starebbero pensando di preparare un’offerta importante già da subito, per evitare di scatenare un’asta l’estate prossima. L’olandese è un classe 1997 che è già entrato nel giro della nazionale orange e che fa del dribbling e della rapidità le sue armi forti. Il Milan lo segue da diverso tempo, ma purtroppo non ha né l’appeal né la forza economica delle concorrenti che potrebbero fin da subito offrire al ragazzo sia un ingaggio maggiore che la possibilità di giocare in Champions League. I rossoneri se vogliono un laterale offensivo dovranno dunque virare altrove con diverse piste che rimangono ancora aperte in questi ultimi giorni della sessione di riparazione.

Calciomercato Milan, ultime notizie: blindato Zapata

Il calciomercato del Milan di gennaio ruota anche attorno alla possibilità di trattenere alcuni dei pezzi forti della rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Tra questi c’è un calciatore che proprio Ringhio ha rivalutato e cioè quel Cristian Zapata che nella scorsa stagione era un po’ sparito dai radar e che quest’anno quando è stato chiamato in causa ha risposto presente in maniera importante. Secondo Tuttosport l’agente avrebbe incontrato Leonardo per parlare del futuro del calciatore, visto che il suo contratto scade a giugno. I rossoneri si sarebbero presi del tempo per pensare al rinnovo, bloccando però la sua partenza nella sessione di riparazione di gennaio. Sul colombiano da diverso tempo ci sono i turchi del Fenerbahce, ma attenzione perché di recente era spuntata anche l’Inter pronta a presentare un’offerta interessante per prenderlo subito. Zapata però finirà la stagione in rossonero e poi a giugno si deciderà quale sarà il suo futuro sempre nel rispetto degli obiettivi di entrambe le parti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA