Calciomercato Napoli/ Ultime notizie: la Fiorentina ci prova per Diawara, ma è difficile

Il calciomercato del Napoli si può considerare chiuso con l’assalto respinto del Psg ad Allan. La squadra di Carlo Ancelotti è al completo e non saranno acquistati altri calciatori, né tantomeno cedute pedine importanti. Nonostante questo ci sono ancora alcuni nomi che ballano, perché impiegati fin troppo poco dal mister azzurro reclamano spazio e vorrebbero trovarlo altrove. Tra questi c’è Amadou Diawara, regista di grande qualità che in questa prima parte di stagione ha alternato cose buone ad altre che lo sono state decisamente meno. Su di lui continua ad esserci il pressing della Fiorentina, come riporta Mario Tenerani a FirenzeViola.it. Il calciatore è un pupillo di Pantaleo Corvino che vuole regalarlo a Stefano Pioli, convincere gli azzurri però rimane un’impresa assai ardua. Negli ultimi giorni di calciomercato la viola proverà un altro assalto, ma probabilmente rimarrà a bocca asciutta.

Calciomercato Napoli, ultime notizie: Mario Rui rompe con Ancelotti?

Si potrebbe aprire una nuova telenovela di calciomercato dopo Milan Napoli. Mario Rui infatti ha reagito in maniera piccata alla sostituzione di Carlo Ancelotti che l’ha letteralmente fulminato con uno sguardo. Questa possibile diatriba tra i due potrebbe portare a un’altra grana di calciomercato per curiosità sempre sulle corsie, visto che anche l’altro laterale Elseid Hysaj non è proprio soddisfatto. Al momento non c’è molto tempo sul calciomercato di riparazione per completare un doppio affare, ma non è da escludere che la posizione di Mario Rui possa essere in dubbio. Il calciatore portoghese ha infatti spesso deluso con Carlo Ancelotti che ora ha recuperato Faouzi Ghoulam e può stare tranquillo di avere un sostituto all’altezza. L’algerino però ha avuto dei problemi fisici importanti e proprio per questo spesso viene alternato con Mario Rui. Chissà che però quello sguardo minaccioso di Ancelotti ieri al momento della sostituzione dell’ex Roma non possa rappresentare l’incrinarsi definitivo di un rapporto già prima non proprio idilliaco.

