Calciomercato Roma/ Ultime notizie: nuovo contatto per l’erede di Pirlo

Il calciomercato della Roma potrebbe presto prendere una svolta verso il futuro. I giallorossi infatti continuano a monitorare Sandro Tonali del Brescia, improvvisamente passati in pole position superando Inter e Juventus. Secondo quanto riportato a Il Giorno pare che ci siano stati ulteriori contatti telefonici tra Massimo Cellino, Presidente del Brescia, e Mauro Baldissoni. Il club giallorosso vuole chiudere per il talento classe 2000 che viene considerato l’erede di Andrea Pirlo. Play basso vecchia maniera è un calciatore che nonostante debba compiere ancora 19 anni ha già la personalità del veterano. In molti lo considerano un possibile punto di riferimento futuro per la nazionale italiana, ma la Roma deve anche capire come gestire un calciatore di assoluto valore che però rischia di bruciarsi. E’ possibile che la società decida dunque di andare ad acquistarlo, lasciando magari parcheggiato in Brescia per farlo crescere con grande calma. Attenzione al ritorno della Juventus che segue Tonali da diverso tempo.

Calciomercato Roma, ultime notizie: Javier Pastore rischia di diventare un problema

Javier Pastore era stato il fiore all’occhiello della campagna acquisti della Roma nella sessione di calciomercato dell’estate scorsa. Il Flaco però è stato più in infermeria che in campo, regalando un paio di gol strepitosi di tacco ma risultando al momento uno da molto fumo e niente arrosto. L’esplosione di Nicolò Zaniolo non hanno permesso all’argentino di giocare con continuità, tanto che arrivati alla seconda giornata di ritorno di Serie A ha collezionato appena dodici presenze. I giallorossi devono valutare con molta attenzione il futuro del classe 1989 che rischia di diventare un vero e proprio problema. A parte l’ingaggio importante infatti sul bilancio il suo acquisto è pesato quasi 25 milioni di euro e al momento trovare un club che possa acquistare a quella cifra un calciatore che ha raggiunto i trent’anni ed è nel pieno della sua parabola discendente pare molto difficile. La speranza è che magari vengano a bussare dal Qatar o dalla Cina con i soldi necessari per evitare una minusvalenza che potrebbe essere molto pericolosa. L’alternativa è il rilancio che al momento sembra essere davvero molto complicato.

