Callejon lascia il Napoli?/ Calciomercato, Rombola: “Non lo escludo, ma…” (Esclusiva)

José Maria Callejon lascerà il Napoli? Difficile dirlo ora, ma le possibilità sembrano esserci per il calciomercato dell’estate prossima. Lo spagnolo è un punto di forza del Napoli, ma gli azzurri potrebbero decidere nella prossima stagione di puntare su un calciatore più giovane e maggior mente adatto al modo di pensare calcio di Carlo Ancelotti. Si parla di Federico Chiesa, di Barella, o di qualche calciatore straniero dal profilo interessante. Non sarebbe un dolore di secondo piano e il Napoli dovrà cercare un altro attaccante di notevole valore tecnico per pensare in grande. Per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Antonio Rombola. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Callejon potrebbe partire?

A luglio questa cosa potrebbe succedere e non escludo quindi che Callejon possa lasciare il Napoli.

Dove potrebbe andare?

Penso in Liga o in qualche altro campionato o magari in Cina, dove potrebbe finire la sua carriera. Qui potrebbe ricevere un contratto molto remunerativo.

Possibile anche una squadra italiana?

Non credo proprio che questa cosa possa accadere….

Con chi potrebbe sostituirlo il Napoli, si parla di Chiesa, di Barella…

Sono calciatori molto forti ma c’è molta concorrenza su di loro anche se in particolare il Napoli ha buoni rapporti con la Fiorentina e segue Chiesa da tempo.

Da cosa dipenderà il suo acquisto?

Anche dalla volontà del giocatore che magari preferirebbe una squadra dove giocare di più. Alla Juventus avrebbe meno spazio, all’Inter e al Napoli di più. Dalla volontà della Fiorentina che vorrà cedere Chiesa a un prezzo adeguato al suo valore, se no preferirà aspettare. Il Napoli al limite alla fine potrebbe prendere anche qualche giocatore straniero al posto di Callejon.

Quale giudizio tecnico ha di Callejon?

Ha fatto bene al Napoli, come al Real Madrid. Non segna molto, non è un fuoriclasse ma un buon giocatore. Ha probabilmente raggiunto il vertice della sua carriera e mi sembra normale che il Napoli pensi a cederlo e a sostituirlo con un calciatore più forte per pensare in grande…

(Franco Vittadini)



