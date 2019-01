Paratici dimentica foglio al ristorante con nomi di calciatori/ Calciomercato Juventus: Savic, Zaniolo e…

Fabio Paratici, secondo Il Tempo, avrebbe dimenticato un foglio al ristorante pieno di nomi di calciatori interessanti che sta facendo molto discutere. La lista infatti prevede tutti ragazzi che non appartengono alla Juventus e che potrebbero diventare probabilmente oggetto di calciomercato. Il foglio era stato stracciato, ma prontamente ricomposto da un presente che ha poi inviato le foto al giornale. Tra questi c’è quello noto di Cristian Romero, difensore centrale del Genoa che i bianconeri hanno trattato a lungo durante la sessione di riparazione di gennaio. Compare poi quello del gioiellino del Brescia Sandro Tonali sul quale però sembra essere in pole position la Roma. Proprio parlando di giallorossi solletica la fantasia dei tifosi il nome di Nicolò Zaniolo al fianco del quale c’è una cifra che si muove attorno ai 40 milioni. Nel foglio poi sull’estrema destra si legge un Savic che fa pensare ovviamente a Sergej Milinkovic Savic della Lazio seguito con interesse nell’ultima sessione estiva di calciomercato.

Paratici dimentica foglio al ristorante con nomi di calciatori: preoccupa la presenza di Pjanic

Il foglio presumibilmente dimenticato da Fabio Paratici al ristorante fa capire molto delle possibilità di calciomercato della Juventus in futuro. Sono diversi gli enigmi però che emergono e quello che preoccupa i tifosi bianconeri porta a Miralem Pjanic. Difficile capire perché tra tanti nomi di calciatori di altre squadre ci sia quello del bosniaco che a questo punto potrebbe davvero partire. Sono diversi poi i nomi difficili da capire come quello di un M.Pereyra che potrebbe portare a Mauricio Pereyra del Krasnodar, centrocampista uruguaiano classe 1990. Compare anche il nome del primavera Muratore, probabilmente destinato a un prestito importante. In alto possiamo leggere “difensore esterno sinistro”, come noto i bianconeri in questi ultimi giorni della sessione di gennaio cercano un laterale per mandare Leonardo Spinazzola in prestito a giocare. Tra i nomi curiosi c’è quello del regista del Salisburgo Dominik Szoboszlai classe 2000 dal grandissimo talento.

La foto dimenticata





© RIPRODUZIONE RISERVATA