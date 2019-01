Rabiot alla Juventus?/ Calciomercato, Badia: “Piace ad Allegri, ma…” (Esclusiva)

Adrien Rabiot alla Juventus? La trattativa di calciomercato è molto complicata, ma i bianconeri sperano di poter tirare fuori un jolly per prendere il calciatore. In scadenza di contratto il giocatore francese del Psg è ormai fuori rosa da tempo, ma non solo la squadra di Massimiliano Allegri lo sta seguendo con attenzione. Su di lui ci sono i top club della Premier League inglese a cominciare dal Tottenham. Di certo per la Juventus sarebbe un altro acquisto di valore ma per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Riccardo Badia. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Rabiot ormai lontano dal Paris Saint Germain…

Diciamo che è fuori rosa e potrebbe partire, lasciare il Paris Sain Germain. E’ una cosa che potrebbe veramente avvenire.

La Juventus sul giocatore francese?

Potrebbe essere che Rabiot possa arrivare alla formazione di Allegri e diventare così un giocatore della squadra torinese. La Juventus potrebbe prenderlo a parametro zero, un’operazione di mercato veramente vantaggiosa.

Chi potrebbe partire se arrivasse Rabiot?

Credo che nel caso arrivasse Rabiot, il giocatore che potrebbe andarsene è Emre Can.

Quali club potrebbero strapparlo al club bianconero?

Quelli della Premier League sono sul giocatore a cominciare dal Tottenham, dall’Arsenal, dalle altre formazioni della prima divisione del campionato inglese.

Il suo giudizio tecnico sul giocatore francese.

E’ un buon giocatore, un talento del calcio francese, con i suoi 23 anni. Sta vivendo un periodo difficile perché è cresciuto nel Paris Saint Germain ed è uno dei senatori di questo club. Ha giocato anche in Nazionale coi blues. Per lui questa situazione è una vera e propria ferita, visto che è veramente legato al Psg…

(Franco Vittadini)



