Calciomercato Roma, ultime notizie/ Barrios verso l’addio al Boca Juniors, l’allenatore conferma

Il calciomercato Roma si prepara all’assalto decisivo a Wilmar Barrios: è quello del colombiano il nome forte del gennaio giallorosso, come raccontavamo già nei giorni scorsi. A confermare che il centrocampista di 25 anni è in partenza è stato l’allenatore del Boca Juniors Gustavo Alfaro che, intervistato da Fox Sports dopo il pareggio di campionato contro il Newell’s Old Boys, ha fatto il punto sulla rosa degli Xeneizes e spiegato un paio di convocazioni dicendo che “Barrios e Nandez se ne stanno andando, o meglio possono farlo nei prossimi giorni”. Dunque, Monchi adesso potrebbe realmente provare ad affondare il colpo: Barrios sarebbe il profilo ideale per dare sostanza ad un centrocampo che deve fare i conti con i problemi di Daniele De Rossi (comunque tornato in panchina domenica) che hanno costretto agli straordinari elementi come Steven Nzonzi e Bryan Cristante. Il colombiano non arriverebbe per fare il titolare ma sarebbe certamente un ottimo elemento dalla panchina, utile in quelle gare nelle quali Eusebio Di Francesco si trovasse costretto a dare respiro alle sue prime scelte. Vedremo allora se nei prossimi giorni il calciomercato Roma sarà in grado di registrare questo colpo in entrata.

CALCIOMERCATO ROMA: BELOTTI NON ARRIVA?

Un altro nome forte sul taccuino del calciomercato Roma, anche se si parla prevalentemente di giugno, è quello di Andrea Belotti e anche questa non è certo una novità: da tempo i giallorossi stanno provando ad allacciare rapporti con il Torino per acquistare il Gallo, considerato l’ideale sostituto di Edin Dzeko qualora il bosniaco dovesse fare le valigie. Un retroscena lo ha raccontato domenica Gianluca Petrachi: intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Torino Inter, il direttore sportivo granata ha raccontato che “Belotti era cercato da una squadra che aveva offerto soldi importanti, ma il presidente ha fermato tutto”. Questa squadra potrebbe essere la Roma, ma non sono date sapere due cose: la prima, se eventualmente i giallorossi volessero l’attaccante già ora o intendessero formalizzare l’acquisto per poi far sbarcare il calciatore in estate; la seconda, se effettivamente fossero proprio i capitolini ad aver messo sul piatto un’offerta non indifferente, perchè negli ultimi giorni anche il West Ham avrebbe mostrato interesse per Belotti. Ad ogni modo siamo convinti che il calciomercato Roma non mollerà facilmente la presa sul Gallo, e dunque anche nei prossimi mesi le trattative con il Torino potrebbero proseguire, sia pure sotto traccia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA