Ultime notizie calciomercato Juventus/ Benatia, visite mediche in Qatar mentre Zurkowski diventa viola

Nonostante l’infortunio di Leonardo Bonucci, il calciomercato Juventus si appresta a salutare Mehdi Benatia: il difensore marocchino ha chiesto da tempo di essere ceduto, accettando l’offerta arrivatagli dal Qatar dove avrà più spazio e uno stipendio più alto, anche se naturalmente dirà addio (magari a titolo temporaneo) al calcio competitivo d’Europa. Poco considerato da Massimiliano Allegri, se non lo scorso anno quando è diventato titolare dopo la cessione dello stesso Bonucci, Benatia sarebbe già in Qatar per firmare il contratto con l’Al Duhail: lascia la squadra bianconera dopo due stagioni e mezzo, cinque titoli e un totale di 59 presenze (con 5 gol), che sono davvero poche se pensiamo a quello che il calciatore avrebbe potuto dare. A questo punto la Juventus, che ha già sostituto il suo profilo facendo tornare Martin Caceres, deve fare i conti con lo stop di Bonucci: da valutare quanto rimarrà fuori ma l’interessamento dei legamenti non depone certo a favore di un rientro a breve termine e dunque sarà Daniele Rugani a prendersi la maglia da titolare.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: ZURKOWSI VA ALLA FIORENTINA

Il calciomercato Juventus ha perso l’occasione di mettere le mani su un giovane centrocampista di prospettiva: Szymon Zurkowski era seguito da tempo dalla società bianconera ma, come si diceva già nei giorni scorsi, il polacco sta per firmare con la Fiorentina che ha vinto la corsa al suo cartellino dietro la cifra di 5 milioni di euro. Zurkowski era conteso anche dal Cagliari; stando a quanto riporta Sportmediaset, il centrocampista starebbe già svolgendo le visite mediche; un colpo che sarebbe stato “secondario” per la Juventus ma il calciatore del Gornik Zabrze, stessa società dalla quale oltre 30 anni fa arrivò un certo Zbigniew Boniek, è un classe ’97 ed è dunque coetaneo di Rodrigo Bentancur, arrivato lui pure senza troppi squilli di tromba e adesso titolare quasi inamovibile nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Ad ogni modo la società bianconera rimane vigile sulle situazioni del centrocampo perchè, anche a causa dei continui problemi fisici di Sami Khedira – che in estate dovrebbe peraltro salutare e volare nella MLS – la coperta rimane piuttosto corta.

