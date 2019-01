Zurkowski alla Fiorentina/ Calciomercato, colpo viola: strappato alla Juventus il capitano della Polonia U21

Zurowki alla Fiorentina ora è ufficiale, la squadra viola ha anticipato la concorrenza e beffato la Juventus nella corsa al capitano della Polonia Under 21. Stamattina il ragazzo classe 1997 ha effettuato le visite mediche e la viola ha definito l’acquisto a titolo definitivo dal Gornik Zabrze. L’operazione si aggira attorno ai cinque milioni di euro compresi i bonus. Il ragazzo sarà aggregato da giugno in prima squadra e durante il ritiro estivo sarà così il momento di capire se è già pronto per giocare in Serie A. La decisione sarà di Stefano Pioli che magari darà l’ok per girarlo in prestito a una squadra di minore spessore, sempre in Serie A. Il calciatore è stato preso a titolo definitivo già ora, ma rimarrà in prestito al Gornik Zabrze fino a giugno. Con la squadra viola ha firmato un contratto fino al 2023. Al momento non sono state rese note le cifre dell’ingaggio del ragazzo.

Zurkowski alla Fiorentina: chi è il capitano della Polonia U21?

Zurkowski è un calciatore della Fiorentina, la squadra viola ha messo a segno un colpo molto importante. La società è riuscita a superare la concorrenza di Juventus, Genoa e Cagliari che erano da diverso tempo sul calciatore. Szymon Zurkowski è un centrocampista centrale classe 1997, nato a Tychy e di nazionalità polacca. Si tratta di un ragazzo dotato di buona qualità nella gestione del pallone, ma anche di ottima fase di interdizione. Il colpo di testa è sicuramente il pezzo forte della casa anche sfruttando i suoi 185 centimetri. Nonostante la stazza importante non è sicuramente deficitario dal punto di vista della rapidità. Il contratto in scadenza nel 2019 ha di certo facilitato la trattativa che si è conclusa appena per cinque milioni di euro. La speranza della Fiorentina è che il calciatore sia già pronto per giocare in Serie A anche se non è da escludere la possibilità di vederlo partire.

