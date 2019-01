Calciomercato Inter/ Ultime notizie, Marotta: “Perisic via? Difficile se…”

Ieri sera si è tenuto un summit di calciomercato in casa Inter con Beppe Marotta e gli altri dirigenti nerazzurri che si sono riuniti a cena a Milano. Il nuovo dirigente dei meneghini è stato fermato fuori dal ristorante ai microfoni di Sky Sport: “La cena è andata bene, il Presidente ieri non era a Torino e così abbiamo accolto il suo invito. Perisic? È difficile trattenere un calciatore che non vuole restare, ma per il momento non è arrivata nessuna offerta. Non esistono i presupposti. Succede anche ad altre squadre”. Secondo quanto riportato da Sky Sport intanto si starebbe complicando la pista che porta a Yannick Ferreira Carrasco, esterno d’attacco portoghese del Dalian Yifang preso in considerazione per sostituire Perisic. Se i Gunners punteranno davvero l’ex Monaco è logico che andrebbero ad abbandonare la pista Perisic. A quel punto l’ex Wolfsburg dovrebbe rimanere a Milano, cercando di vivere sei mesi di convivenza forzata nel migliore dei modi.

Calciomercato Inter, ultime notizie: tre alternative se parte Miranda

Il calciomercato dell’Inter si potrebbe trovare a dover fronteggiare una situazione molto complicata se dovesse partire Joao Miranda. Il forte difensore brasiliano non è felice di fare la riserva a Stefan de Vrij e Milan Skriniar e ormai avrebbe deciso di cambiare squadra. Nei pochi giorni da qui alla chiusura del calciomercato di riparazione però servirà prendere un calciatore importante per sostituire eventualmente il carioca. Secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbero tre i profili analizzati in questo momento: Bruno Alves, Domagoj Vida e Gian Marco Ferrari. Il portoghese è stato blindato dal Parma e su di lui c’è anche la Juventus. Sul croato al momento sembra essere decisamente in vantaggio la Roma. Infine il calciatore del Sassuolo potrebbe essere anche un’idea se non fosse che i neroverdi di rado cedono calciatori nel calciomercato di gennaio. Attenzione alle sorprese che potrebbero di fatto diventare valide qualora l’Inter fosse costretta a cercare un centrale diverso dai tre già elencati.

