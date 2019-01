Calciomercato Juventus/ Ultime notizie, i bianconeri sondano Zaniolo della Roma

Il calciomercato della Juventus è proiettato sul futuro, alla ricerca di talenti che ancora devono esplodere ma anche di ragazzi già esplosi. Tra questi c’è Nicolò Zaniolo della Roma, tra le vere sorprese della Serie A. Domenica Il Tempo ha parlato di un foglietto misterioso dimenticato da Fabio Paratici in un ristorante, dove era presente il nome dell’ex Entella. Della trattativa di calciomercato ha parlato Ciro Venerato della Rai, specificando: “La lista di Paratici? Conosco Fabio da 25 anni, ma ci sentiamo poco. Da casa Juventus c’è una mezza smentita, ma il tavolo era quello. Il 90% di quei nomi piace alla Juventus. Nicolò Zaniolo è una novità, da oggi possiamo associarlo ai bianconeri. Confermo che qualche sondaggio è stato fatto”. Zaniolo è sicuramente uno dei maggiori prospetti del calcio italiano, in grado di giocare in diverse zone del campo. L’estate scorsa l’Inter l’aveva inserito nell’affare che aveva portato a Milano Radja Nainggolan.

Calciomercato Juventus, ultime notizie: Bruno Alves può arrivare, ma il Parma tentenna

La Juventus sul calciomercato sonda un altro difensore centrale dopo l’infortunio che terrà Leonardo Bonucci fuori dai giochi per almeno un mese. Non è nuovo il nome di Bruno Alves del Parma, già sondato prima dell’acquisto di Martin Caceres arrivato per sostituire Medhi Benatia. Secondo TuttoMercatoWeb i bianconeri ci continuano a provare, nonostante la resistenza dei ducali, facendo forza anche dell’amicizia tra il forte difensore portoghese e Cristiano Ronaldo. Il centrale è in scadenza di contratto, ma i gialloblù per cederlo chiedono 1.5 milioni di euro. L’affare potrebbe essere anche interessante, per dare a Massimiliano Allegri un’alternativa in più là dietro. C’è però da dire che dopo Lazio Juventus era stato lo stesso tecnico bianconero a glissare, sottolineando che con l’arrivo del Pelado la squadra era al completo considerando anche la possibilità di vedere centrale Mattia De Sciglio.

