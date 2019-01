Calciomercato Milan, ultime notizie: Deulofeu vuole tornare in rossonero, ma…

Gerard Deulofeu è diventato improvvisamente un nuovo obiettivo di calciomercato del Milan. L’esterno d’attacco spagnolo è già stato rossonero dal gennaio al giugno del 2017 con ottimi risultati per poi volare al Barcellona. Dopo sei mesi negativi in blaugrana è volato al Watford nel gennaio di un anno fa. Alfredo Pedullà ha parlato di questa possibilità a SportItalia, sottolineando: “Se dipendesse dalla volontà del ragazzo sarebbe già a Milano dove si è trovato benissimo. Il problema vero è che il Watford non fa degli scontri. Il pressing al momento vede un muro da parte del club inglese che vorrebbe un’offerta all’altezza”. Secondo Gianluca Di Marzio, che ha parlato durante Calciomercato L’Originale a Sky Sport 24, pare che però l’offerta dei rossoneri non ci sia stata. Il club inglese vuole per lasciarlo partire 25 milioni di euro più bonus anche con prestito oneroso e riscatto obbligatorio.

Calciomercato Milan, ultime notizie: si complica la pista Upamecano

Il Milan sul calciomercato cerca da diverso tempo il difensore centrale classe 1998 del Red Bull Lipsia Dayot Upamecano. Secondo Calciomercato.com su di lui sarebbe però piombato improvvisamente l’Atletico Madrid, pronto a portare subito in Spagna il centrale. Giocatore dotato di un fisico molto importante è stato accostato fin da subito a Mats Hummels e Raphael Varane per il suo stile di gioco. L’anno scorso è stato promosso nella nazionale francese under 21, dimostrandosi affidabile e sicuro di sé stesso. Cresciuto nelle giovanili del Valenciennes è stato acquistato dal Salisburgo nel 2015. Dopo un anno in prestito al Liefering Upamecano è tornato al Salisburgo per prendersi una maglia da titolare. Nel 2017 il Red Bull Lipsia gli ha permesso un salto di qualità che ha attirato su di lui gli occhi di squadre molto importanti come appunto il Milan e l’Atletico Madrid. I colchoneros sono in vantaggio, ma attenzione ai rossoneri che potranno decidere di provare un controsorpasso.

